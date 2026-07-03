JAV pradedant švęsti 250-ąsias metines, D. Trumpas vyksta prie Rašmoro kalno

Nepriklausomybės dienos išvakarėse D. Trumpas pasakys kalbą Pietų Dakotoje esančio nacionalinio monumento – keturių milžiniškų granite iškaltų jo legendinių pirmtakų galvų – papėdėje.
Prie šio vaizdo labai dera prezidentas, kuris save irgi laiko vienu iš didžiausių ir kuris kiekviena proga bandė paversti šią reikšmingą JAV sukaktį savo paties švente.
Respublikono D. Trumpo rėmėjai netgi pateikė įstatymo projektą, kad jo atvaizdas būtų iškaltas šalia George‘o Washingtono, Thomo Jeffersono, Abraomo Lincolno ir Theodore‘o Roosvelto atvaizdų.
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Liepos 4-ąją D. Trumpas surengs didžiulį kampanijos stiliaus politinį mitingą Nacionalinėje alėjoje sostinėje Vašingtone, jo metu dangumi praskris kariniai lėktuvai, o jis pats tai vadina didžiausiu pasaulyje fejerverkų šou.
D. Trumpas – milijardierius, buvęs TV realybės šou žvaigždė, tapęs neprilygstamu politinio šou meistru – dėmesio centre jaučiasi lyg žuvis vandenyje.
„Trumpas mėgsta būti dėmesio centre, ir manau, kad jis bando tą dėmesį pritraukti“, – AFP sakė George‘o Washingtono universiteto Žiniasklaidos mokyklos direktorius Peteris Loge.
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„Išties ilga kalba“
Tačiau D. Trumpo vadovaujama Amerika yra giliai susiskaldžiusi tuo metu, kai turėtų vyrauti nacionalinė vienybė.
D. Trumpo reitingai yra beveik pasiekę istorines žemumas, daugiausia dėl karo su Iranu ir pragyvenimo išlaidų augimo. Jo oponentai demokratai griežtai kritikuoja jį dėl imigracijos politikos, šeimos turto ir bandymų išplėsti prezidento įgaliojimus.
Jo bandymai savo politiniu antspaudu pažymėti Amerikos 250-ąsias metines irgi ne visada vyko pagal planą.
Su D. Trumpu susijusi organizacija „Freedom 250“ perėmė daugelio šventinių renginių organizavimą iš dvipartinės grupės „America250“, dėl to daug žmonių nusprendė nedalyvauti svarbiausiuose renginiuose.
Sostinėje surengta „Didžioji Amerikos valstijų mugė“, surengta šalies gimtadienio proga, pritraukė nedaug lankytojų ir sulaukė visuotinių pašaipų dėl tuščių prekybinių stendų.
Birželį D. Trumpas Baltųjų rūmų pievelėje surengė sulaukusias daug kritikos „Ultimate Fighting Championship“ (UFC) kovas narve, o renginio metu vienas kovotojas sušuko melagingą teiginį, esą buvusi pirmoji ponia Michelle Obama „yra vyras“.
Manoma, kad per jubiliejinį savaitgalį, kai taip pat vyks kelios Pasaulio futbolo čempionato atkrintamosios varžybos, Vašingtoną ir didžiąją JAV dalį užklups pavojinga karščio banga.
„Liepos 4 d. lauke bus apie 107 laipsnių (41 laipsnis pagal Celsijų), o aš nueisiu ir pasakysiu išties ilgą kalbą – tiesiog norėdamas parodyti, kad galiu viską“, – trečiadienį sakė D. Trumpas.
„Puiki šventė“
Tokia nuotaika didele dalimi atspindi pačios šalies atmosferą.
„Liepos 4-oji iš tiesų yra laisvės akimirka, bet turiu būti sąžininga – šiais politiniais laikais pastaruosius kelerius metus ji man nebuvo tokia džiuginanti“, – Los Andžele AFP sakė 49 metų specialiojo ugdymo mokytoja Amy Kimaara, vilkėjusi JAV rinktinės marškinėlius ir susirišusi plaukus šalies vėliavos spalvų kaspinėliu.
Švenčiant du su puse šimtmečio triumfų ir tragedijų, vergovės ir laisvės, pilietinio karo ir pasaulinių karų, apklausos rodo, kad tauta pesimistiškai vertina „amerikietiškosios svajonės“ išsipildymo galimybes.
Ketvirtadienį paskelbta Kvinipiako universiteto apklausa parodė, kad 61 proc. amerikiečių mano, jog JAV neatitinka Nepriklausomybės deklaracijoje išdėstytų idealų – nors net ir šiuo klausimu nuomonės išsiskyrė: dauguma respublikonų mano, kad atitinka, o dauguma demokratų – kad ne.
D. Trumpas vis dažniau naudoja 250-ųjų metinių šventę kaip platformą siekiant sutelkti politinę paramą respublikonams – ir sau pačiam – prieš artėjančius lemiamus JAV vidurio kadencijos rinkimus lapkričio mėnesį.
Respublikonai baiminasi, kad D. Trumpo nepopuliarumas gali kainuoti jiems Kongreso kontrolę – o tai, tikėtina, sukeltų D. Trumpui grėsmę rekordinį trečią kartą sulaukti apkaltos proceso.
Tačiau kitiems amerikiečiams tai vis tiek proga švęsti.
„Manau, kad ji politizuota, tačiau tai nekeičia fakto, kad Liepos 4-oji yra puiki šventė mums visiems“, – sakė 55 metų verslininkas iš Los Andželo Mattas Jarvisas.