Latvija paaiškino, kodėl Rusija uždarė pasienio geležinkelio punktus

Konstitucinės apsaugos biuras atkreipė dėmesį, kad Rusijos įmonės, įskaitant Rusijos valstybinę įmonę „Rusijos geležinkeliai“ (RŽD), susiduria su finansinėmis problemomis ir jos padidėjo dėl Rusijos invazijos į Ukrainą.
Atsižvelgiant į tai, Rusijos sprendimas uždaryti geležinkelio sienos kirtimo punktus yra motyvuotas praktinių sumetimų ir yra pagrindas RŽD priimti sprendimus, kuriais siekiama sumažinti transporto koridorių priežiūros išlaidas, paaiškino biuras.
Įvairių nekarinių išlaidų optimizavimas siekiant padengti vis didėjančias karo Ukrainoje išlaidas tampa reikšminga Rusijos vidine problema, tai paveikia vis daugiau ekonomikos sektorių, įskaitant geležinkelių transportą, teigė Konstitucinės apsaugos biuras.
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Rusijos sprendimas uždaryti kelis geležinkelio pasienio punktus taip pat galėtų būti panaudotas informacinėms operacijoms prieš Baltijos šalis sustiprinti, tačiau Konstitucinės apsaugos biuro vertinimu, tokia veikla apskritai būtų neveiksminga ir trumpalaikė.
Rusijos sprendimas uždaryti mažai naudojamus geležinkelio transporto koridorius nepadarys didelės ekonominės žalos Latvijai, padarė išvadą Konstitucinės apsaugos biuras.
Rusijos vyriausybė nuo liepos 1 d. įsakė laikinai sustabdyti asmenų, transporto priemonių, prekių ir krovinių judėjimą per geležinkelio pasienio kontrolės punktus kai kuriuose Rusijos Federacijos valstybės sienos ruožuose pagal priede pateiktą sąrašą, pranešė Rusijos vyriausybė.
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Dauguma uždaromų punktų yra pasienyje su Suomija. Geležinkelių eismas taip pat visiškai sustabdytas per Pečorų-Pskovo kontrolės punktą prie Estijos sienos ir per Pytalovo punktą prie Latvijos sienos. Pytalovo pasienio punktas yra Rezeknės–Karsavos–Pytalovo geležinkelio linijoje, jungiančioje Latviją su Rusijos Pskovo sritimi.
Iš esmės eismas sustabdytas tik Pečorų–Pskovo ir Pytalovo pasienio punktuose, nes Rusijos siena su Suomija jau buvo visiškai uždaryta Helsinkio sprendimu.
Rusija nenurodė, dėl kokių priežasčių uždarė pasienio punktus.
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