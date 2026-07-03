PasaulisĮvykiai

Moldovos politinėje padangėje – pokyčiai: atsistadydino premjeras A. Munteanu

2026 m. liepos 3 d. 13:45
Moldovos ministras pirmininkas Alexandru Munteanu penktadienį atsistatydino po vos aštuonių mėnesių darbo. Jis feisbuke paskelbė nebegalįs dirbti „pagal savo principus ir įsitikinimus“.
Daugiau nuotraukų (2)
62 metų A. Munteanu išsamesnės informacijos nepateikė.
Prezidentė Maia Sandu neigė, kad A. Munteanu vyriausybės veikla varžoma.
„Spėlionės, kad jis norėjo kovoti su piktnaudžiavimais, bet jam nebuvo leista to daryti, yra melagingos“, – per spaudos konferenciją sakė M. Sandu.

R. Juknevičienė: Moldova buvo Kremliaus hibridinio karo laboratorija, bet apsigynė

„Ministras pirmininkas turėjo laisvę vadovauti vyriausybei taip, kaip jam atrodė tinkama“, – sakė ji ir pridūrė, kad tikėjosi didesnio A. Munteanu įsitraukimo priimant sunkius sprendimus ir stipresnio viešo atstovavimo įsiklausant į žmonių rūpesčius ir paaiškinant, kokių reformų šalis turi imtis ir kodėl jos būtinos.
A. Munteanu laikinai eis vyriausybės vadovo pareigas, kol M. Sandu konsultuosis su politinėmis partijomis dėl įpėdinio.
Ekonomistas ir buvęs verslininkas A. Munteanu į šias pareigas buvo M. Sandu paskirtas praėjusių metų spalį, kai jos proeuropietiška Veiksmų ir solidarumo partija (PAS) laimėjo visuotinius rinkimus.
Susiję straipsniai
ES pradeda oficialią procedūrą, siekdama atverti pirmąjį Ukrainos ir Moldovos stojimo derybų skyrių

ES pradeda oficialią procedūrą, siekdama atverti pirmąjį Ukrainos ir Moldovos stojimo derybų skyrių

ES dėmesio centre – Balkanų šalių integracija

ES dėmesio centre – Balkanų šalių integracija

Moldovoje rastos drono nuolaužos

Moldovoje rastos drono nuolaužos

M. Sandu pavedė A. Munteanu atgaivinti vienos skurdžiausių Europos šalių, besiribojančios su karo niokojama Ukraina, ekonomiką. M. Sandu ir A. Munteanu abu yra dirbę Pasaulio banke.
„Priėmiau ministro pirmininko pareigas su pareigos jausmu ir tvirtu įsitikinimu, kad galiu padėti pakeisti padėtį į gerąją pusę“, – savo įraše teigė A. Munteanu.
„Turime persvarstyti kai kuriuos sprendimus, ypač fiskalinės politikos srityje, ir įstatymą dėl atlyginimų viešajame sektoriuje“, – spaudos konferencijoje sakė M. Sandu.
Ji teigė, kad nori „vieningos ir stiprios vyriausybės komandos, galinčios siekti mūsų šalies tikslo – įstoti į Europos Sąjungą“.
Moldovaatsistatydinimas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.