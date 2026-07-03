Moldovos politinėje padangėje – pokyčiai: atsistadydino premjeras A. Munteanu

62 metų A. Munteanu išsamesnės informacijos nepateikė.
Prezidentė Maia Sandu neigė, kad A. Munteanu vyriausybės veikla varžoma.
„Spėlionės, kad jis norėjo kovoti su piktnaudžiavimais, bet jam nebuvo leista to daryti, yra melagingos“, – per spaudos konferenciją sakė M. Sandu.
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„Ministras pirmininkas turėjo laisvę vadovauti vyriausybei taip, kaip jam atrodė tinkama“, – sakė ji ir pridūrė, kad tikėjosi didesnio A. Munteanu įsitraukimo priimant sunkius sprendimus ir stipresnio viešo atstovavimo įsiklausant į žmonių rūpesčius ir paaiškinant, kokių reformų šalis turi imtis ir kodėl jos būtinos.
A. Munteanu laikinai eis vyriausybės vadovo pareigas, kol M. Sandu konsultuosis su politinėmis partijomis dėl įpėdinio.
Ekonomistas ir buvęs verslininkas A. Munteanu į šias pareigas buvo M. Sandu paskirtas praėjusių metų spalį, kai jos proeuropietiška Veiksmų ir solidarumo partija (PAS) laimėjo visuotinius rinkimus.
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M. Sandu pavedė A. Munteanu atgaivinti vienos skurdžiausių Europos šalių, besiribojančios su karo niokojama Ukraina, ekonomiką. M. Sandu ir A. Munteanu abu yra dirbę Pasaulio banke.
„Priėmiau ministro pirmininko pareigas su pareigos jausmu ir tvirtu įsitikinimu, kad galiu padėti pakeisti padėtį į gerąją pusę“, – savo įraše teigė A. Munteanu.
„Turime persvarstyti kai kuriuos sprendimus, ypač fiskalinės politikos srityje, ir įstatymą dėl atlyginimų viešajame sektoriuje“, – spaudos konferencijoje sakė M. Sandu.
Ji teigė, kad nori „vieningos ir stiprios vyriausybės komandos, galinčios siekti mūsų šalies tikslo – įstoti į Europos Sąjungą“.