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Pakistane autobusas nukrito į gilų tarpeklį: žuvo mažiausiai 40 žmonių

2026 m. liepos 3 d. 11:26
Penktadienio rytą Pakistane į gilų tarpeklį nulėkus dideliu greičiu važiavusiam autobusui žuvo mažiausiai 40 žmonių, dar aštuoni buvo sužeisti, pranešė policija ir gelbėjimo pareigūnai.
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Autobusas važiavo iš pietvakarinio Kvetos miesto Beludžistano provincijoje į šiaurės vakarinį Pešavaro miestą ir beveik pusiaukelėje patyrė avariją, naujienų agentūrai dpa sakė policijos pareigūnas Ali Raza.
Avarijos priežastis veikiausiai buvo viršytas greitis, tačiau tiksli mirtinos avarijos priežastis bus nustatyta per tyrimą, sakė kitas policijos pareigūnas Mohamedas Nasiras.
Gelbėtojai panaudojo pjovimo įrankius ir techniką, kad išlaisvintų kūnus ir sužeistuosius iš nukritusio autobuso, kurio kėbulas buvo visiškai sumaitotas, sakė gelbėjimo departamento atstovas Fazalas Dinas ir pridūrė, kad greitosios pagalbos automobiliai kūnus ir sužeistuosius nuvežė į netoliese esančias ligonines ir klinikas.
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Pasak jo, kai kurių sužeistųjų būklė kritinė, tad žuvusiųjų skaičius gali padidėti.
Vyriausybės statistika rodo, kad blogi keliai, prastai prižiūrimos transporto priemonės ir prastas eismo saugumas lemia daugybę kasmet Pakistane įvykstančių avarijų, per kurias žūsta tūkstančiai žmonių.
PakistanasAutobusasavarija
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