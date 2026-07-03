Po sprogdinimo Monake – Interpolo žinia: ieškoma ukrainietė

Įtariamoji 39-erių Anastasija Berezovska ieškoma Monake dėl pasikėsinimo nužudyti, sprogstamojo įtaiso padėjimo viešajame kelyje turint nusikalstamų ketinimų ir nusikalstamo sąmokslo, teigiama pranešime.
Monako prokuratūra ketvirtadienį skelbė, kad tiriant sprogdinimą buvo nustatytas įtariamasis, tačiau Prancūzijos žiniasklaida pranešė, jog manoma, kad tai yra moteris, bandžiusi apsimesti vyru.
Pirmadienio vakarą asmuo paliko paketą nedidelio daugiabučio, esančio vos už kelių žingsnių nuo Prancūzijos sienos, vestibiulyje.
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Netrukus po to ten detonavo sprogstamasis įtaisas, kai įėjo trys gyventojai – pora ir 13-metis, kurie buvo sužeisti.
Monako valdžios institucijos dar nepatvirtino nukentėjusiųjų tapatybių, tačiau, remiantis nuosekliais šaltiniais, išpuolio taikiniu tapo 58-erių Vadymas Jermolajevas – iš Ukrainos kilęs pasiturintis verslininkas, kuris dabar yra Kipro pilietis, taip pat jo partnerė ir sūnus.
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Monake mažiausiai nuo 2021 m. gyvenančiam V. Jermolajevui nuo 2023 m. gruodžio Ukrainoje taikomos sankcijos dėl verslo Kryme, kurį aneksavo Rusija. Kyjivas teigia, kad jis turėjo alkoholio verslą Rusijos aneksuotame Kryme ir mokėjo mokesčius Maskvai net ir po to, kai ji 2022 m. įsiveržė į Ukrainą.
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