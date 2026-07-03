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Stambule suimtas populiarus turkų komikas: kaltinamas islamo ir R. T. Erdogano įžeidimu

2026 m. liepos 3 d. 11:16
Ketvirtadienį Stambulo oro uoste suimtas populiarus Turkijos komikas, įtariamas įžeidęs islamą ir prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą.
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32-ejų Denizas Goktas sulaikytas šalies valdžios institucijoms intensyvinant susidorojimą su visais, kuriuos jos laiko kritiškai nusiteikusiais Turkijos islamo-konservatyvios vyriausybės ar jos vertybių atžvilgiu. Ikiteisminiai tyrimai vis dažnėja, jų taikiniu tampa muzikantai, menininkai, žurnalistai ir politikai.
„Denizas Goktas buvo sulaikytas Stambulo oro uoste liepos 2 d.,“ – teigiama Stambulo prokuratūros pranešime.
Prokuratūra nurodė sulaukę 185 skundų dėl jo pasirodymo, ir pridūrė, kad vyro atžvilgiu pradėtas tyrimas dėl „viešo religinių vertybių įžeidimo“.

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Jo advokatas Metinas Aslanas teigė, kad D. Goktas taip pat kaltinamas R. T. Erdogano įžeidimu.
Jo birželio 1 d. Stambule surengto pasirodymo 90 min. trukmės vaizdo įrašas birželio 24 d. buvo paskelbtas „YouTube“ platformoje ir nuo tada peržiūrėtas beveik 9 mln. kartų.
Pasirodyme komikas satyriškai apžvelgė politinius įvykius Turkijoje. D. Goktas kalbėjo apie R. T. Erdoganą ir jo įkalintą politinį varžovą, Stambulo merą Ekremą Imamoglu, kurio areštas praėjusiais metais sukėlė masinius protestus Turkijos gatvėse.
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Po kelių dienų prokurorai pradėjo tyrimą dėl komiko, teigdami, esą pasirodyme buvo „įžeidžiančių teiginių, sudarančių nusikalstamą veiką“.
D. Goktas, kuris platformoje „X“ tinkle teigė tuo metu atostogavęs užsienyje, ketvirtadienį grįžo į Turkiją.
Jo advokato teigimu, komikas penktadienio rytą jis turi stoti prieš teismą.
Pasak Turkijos žiniasklaidos, 32-ejų iš Ankaros kilęs komikas savo karjerą pradėjo 2019 m. Stambulo komedijos klube „TuzBiber“. Nuo tada jis surengė pasirodymų visoje Europoje ir JAV.
TurkijaRecepas Tayyipas Erdoganassuimtas
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