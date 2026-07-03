Ukrainai – dar vienas akibrokštas iš Lenkijos

Šie lėktuvai jau nėra nauji – Lenkijos oro pajėgose jie tarnauja nuo 1989 metų. Jie palaipsniui keičiami modernesniais orlaiviais, tačiau vis dar dalyvauja misijose. MiG-29 naikintuvai dislokuoti 22-ojoje taktinės aviacijos bazėje Malborke.
Lenkija planavo perduoti šiuos naikintuvus Ukrainai mainais į ukrainietiškas bepiločių orlaivių technologijas. Tačiau šis susitarimas – bent kol kas – neįvyko.
„Pateikėme Ukrainai aiškų pasiūlymą dėl bepiločių orlaivių ir technologijų. Iš pradžių šiuo klausimu buvo pasiektas susitarimas. Šiandien Ukraina šio susitarimo nevykdo. Esame pasirengę tolesnėms deryboms“, – teigė gynybos ministras ir ministro pirmininko pavaduotojas Władysławas Kosiniakas-Kamyszas.
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Leidinys aktreipė dėmesį, kad, Lenkijos liaudies partijos (PSL) lyderio teigimu, ši situacija turi politinį pagrindą ir yra susijusi su pastarojo meto ginčais dėl istorinių klausimų.
„Rezultatas paradoksalus. Kadangi Ukraina, pasak gynybos ministro, nevykdo susitarimo sąlygų, Lenkija vis tiek neperduos jai įrangos, kuri galėtų būti naudinga Kyjivui fronte“, – teigiama straipsnyje.
Todėl kyla klausimas – kas nutiks naikintuvams, kurie nebuvo perduoti Ukrainai? Kaip sužinojo „Wirtualna Polska“, šių naikintuvų eksploatacija bet kuriuo atveju artėja prie pabaigos.
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„Kadangi jie pasiekia maksimalų leistiną eksploatavimo laiką ir nėra perspektyvų juos toliau modernizuoti Lenkijos Respublikos ginkluotosiose pajėgose, jie bus palaipsniui išimami iš tarnybos“, – portalui „Wirtualna Polska“ nurodė Gynybos ministerijos spaudos tarnyba.
Leidinys paaiškino, kad MiG naikintuvai paprasčiausiai nusidėvėjo – jie artėja prie sertifikuotos skrydžių valandų ribos, o investuoti į jų tolesnę modernizaciją neplanuojama. Todėl lėktuvai bus palaipsniui, po vieną, išimami iš eksploatacijos.
Taip pat pažymima, kad, artėjant neišvengiamai MiG naikintuvų tarnybos pabaigai, kyla klausimas ir dėl pačios 22-osios bazės ateities.
Šiuo metu ši bazė naudojama ir NATO sąjungininkų vykdomai „Air Policing“ oro policijos misijai. Joje dislokuojami sąjungininkų kariniai vienetai, kurių užduotis – saugoti Lenkijos ir NATO rytinio flango oro erdvę.
Lenkijos gynybos ministerija kol kas neatskleidė detalių apie bazės ateitį.
„Malborko oro uostas yra svarbi Lenkijos Respublikos saugumo infrast“ruktūros dalis ir toliau veiks, aptarnaudamas tiek sraigtasparnius, tiek lėktuvus, įskaitant sąjungininkų orlaivius“, – teigiama ministerijos pareiškime, kurį gavo Wirtualna Polska“.
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