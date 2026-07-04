Irane – gedulo ceremonijos nužudytam lyderiui A. Khamenei

Numatoma, kad ceremonijos tris dienas vyks Irano sostinėje Teherane, o vėliau A. Khamenei kūnas bus perkeltas į piligrimų miestą Kumą ir Iraką. Buvęs aukščiausiasis lyderis kitą ketvirtadienį turėtų būti palaidotas savo gimtajame Mešhedo mieste.
A. Khamenei vasario 28 d. buvo nužudytas per tikslinį antskrydį, nukreiptą prieš jo oficialią rezidenciją Teherane. Jam buvo 86-eri. Po jo mirties daugiau nei penkias savaites vyko Irano, Izraelio ir Jungtinių Valstijų kovos, į kurias įsitraukė ir Irano remiamos grupuotės, įskaitant Libano judėjimą „Hezbollah“, kol balandžio pradžioje JAV ir Irano atstovai susitarė dėl paliaubų.
Būdamas aukščiausiuoju lyderiu, A. Khamenei buvo aukščiausias Irano politinis ir religinis vadovas, tardavęs lemiamą žodį visais strateginiais klausimais. Jis iki pat mirties griežtai valdė Islamo Respubliką.
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Stebėtojai lauks, ar ceremonijose pasirodys A. Khamenei sūnus Mojtaba Khamenei, kuris praėjus savaitei po tėvo mirties buvo paskirtas naujuoju Irano aukščiausiuoju lyderiu. M. Khamenei buvo sunkiai sužeistas per išpuolį, pražudžiusį jo tėvą, ir po paskyrimo dar nesirodė viešumoje, o tai sukėlė spėliones apie jo sveikatą.
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