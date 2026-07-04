Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas teigė, kad V. Putinas nuvyko į Rusijos kariuomenės vadavietę, kur išklausė savo generalinio štabo pranešimą ir padėkojo Rusijos kariams.
Pasirodydamas televizijos eteryje su uniforma priešais savo generalinį štabą, V. Putinas padėkojo Rusijos kariams ir nurodė, kad Kostiantynivkos užėmimas turi „didelę strateginę svarbą“.
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„Rusijos ginkluotosios pajėgos ir toliau tvirtai išlaiko strateginę iniciatyvą“ fronte, pridūrė V. Putinas.
Kova dėl šio miesto, kuriame prieš karą gyveno apie 78 tūkst. žmonių, vyko nuo 2025 m. pabaigos.
„Kostiantynivka – visiškai užimta. Dabar mes visiškai kontroliuojame šį miestą“, – dar anksčiau žurnalistams sakė D. Peskovas ir taip pat paskelbė, kad V. Putinas apie tai kalbėjosi su kariuomene.
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Rusijos vadas Antonas Grunis tvirtino, kad kariuomenė vykdo „paieškos ir likvidavimo operacijas prieš izoliuotus Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karius, kurie bando pasislėpti pastatuose, rūsiuose ir griuvėsiuose“.
V. Putino pareiškimas buvo kiek netikėtas, nes tiek Vakarų, tiek patys prorusiški atvirųjų šaltinių analitikai dar nepatvirtino, kad Rusijos pajėgos užėmė Kostiantynivką.
Atvirųjų šaltinių stebėsenos grupė „DeepState“ savo žemėlapyje yra pažymėjusi, kad pusė Kostiantinyvkos yra „pilkojoje zonoje“, tuo tarpu likusi šiaurės vakarinė miesto dalis – Ukrainos kontrolėje.
Savo ruožtu prorusiškame „Rybar“ karo žemėlapyje situacija kiek kitokia – didžioji dalis miesto yra užimta Rusijos pajėgų.
Rusijos pareigūnai dažnai iš anksto praneša apie užimtus miestus, tačiau vėliau paaiškėja, kad juose vyksta intensyvios kovos, o okupantai yra pilnai įsitvirtinę tik dalyje jų teritorijos.
Panašus atvejis praėjusių metų pabaigoje įvyko Kupjanske. Po panašių Rusijos pareiškimų šį Charkivo srities miestą atsikovojo Ukrainos pajėgos, o okupantai niekada nekontroliavo visos jo teritorijos.
Tačiau net ir pagal šį žemėlapį nedidelė dalis šiaurės vakarų Kostiantinyvkos vis dar kontroliuojama Ukrainos.
Kostiantynivka yra viena iš paskutinių Ukrainos tvirtovių pakeliui į svarbius Kramatorsko ir Slovjansko miestus, kurių užėmimas yra galutinis Kremliaus tikslas Donbase.
Rusijos pajėgos dabar kontroliuoja visą Luhansko sritį Ukrainos rytuose – vieną iš dviejų regionų, sudarančių Donbasą, pridūrė D. Peskovas.
Tuo metu generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas nurodė, kad Rusijos pajėgos dabar yra už 9 km nuo Zaporižios – didelio miesto Pietų Ukrainoje, kuriame prieš karą gyveno daugiau kaip 700 tūkst. žmonių.
Dar vienas vadas pranešė, kad jo kariai yra už 10 km nuo šiaurinės Sumų srities sostinės, kurioje iki karo gyveno apie 250 tūkst. žmonių.
„Atakos turi tęstis“
Karinė uniformą apsivilkęs V. Putinas penktadienio vakarą taip pat pareiškė, kad Rusija „privalo tęsti“ plataus masto raketų ir dronų smūgių kampaniją prieš Ukrainos miestus.
Rusija dar ketvirtadienio naktį surengė didžiausią ataką prieš Kyjivą per visą plataus masto karą – per ją žuvo beveik 30 žmonių, o daugiau kaip 90 buvo sužeisti.
V. Putinas paragino tęsti masines atakas prieš Ukrainą, teigdamas, kad smūgiai nukreipti į karinius taikinius.
„Šiuo klausimu pažymiu, kad masiniai, koordinuoti smūgiai Ukrainos karinio-pramoninio komplekso infrastruktūrai ir objektams, užtikrinantiems jo veiklą, turi būti tęsiami“, – sakė V. Putinas.
Per naktinę ketvirtadienio ataką Rusija paleido 74 raketas ir 496 tolimojo nuotolio dronus, kurių dauguma buvo nukreipti į Kyjivą. Puolime taip pat buvo panaudotos 28 balistinės raketos.
Per smūgį žuvo arba buvo sužeista dešimtys civilių, tarp jų – ir pirmieji gelbėtojai, atvykę į įvykio vietą.
Atakos metu sugriuvo gyvenamieji pastatai, kilo gaisras istoriniame viešbutyje, o Ukrainos leidyklos „BookChef“ centriniame sandėlyje buvo sunaikinta 800 tūkst. knygų. Taip pat pranešta apie didelę žalą civilinei infrastruktūrai visame mieste.
Pemktadienį, informuodamas V. Putiną apie karo eigą, V. Gerasimovas apie nė vieną iš šių padarinių neužsiminė.
Pasak V. Gerasimovo, Rusija „surengė dar vieną masinį smūgį naudodama tolimojo nuotolio tiksliuosius ginklus ir smogiamuosius nepilotuojamus orlaivius prieš Kyjive esančius karinio-pramoninio komplekso objektus“.
V. Putinas, kuris susitikime pasirodė vilkėdamas karinę uniformą, paragino tokias atakas tęsti ir pareiškė, kad palei sieną esanti „saugumo zona“ turi būti išplėsta, reaguojant į Ukrainos išpuolius Rusijos teritorijoje.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Rusiją pradėjus oro teroro kampaniją kaip atsaką į nesėkmes mūšio lauke ir vidaus problemas.
„V. Putinas pralaimi šį karą, – kitą dieną po atakos prieš Kyjivą teigė V. Zelenskis. – Būtent tai ir vyksta. Jis supranta, kad vienintelis dalykas, kurį dar gali padaryti, yra gąsdinti žmones ir tiesiog žudyti civilius raketų smūgiais.“
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