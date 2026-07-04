J. D. Vance'as per 250-ąsias Amerikos metines užsipuolė JAV kritikus

J.D. Vance’o kalba nuskambėjo tuo metu, kai dešimtys didžiųjų burlaivių iš daugiau nei 20 šalių įplaukė į Niujorko uostą, kad paminėtų 1776 m. liepos 4 d. pasirašytos Nepriklausomybės deklaracijos 250-ąsias metines.
„Šiandien išgirsite keletą nedidelių, bet garsių balsų, kurie įkyriai kalbės ne apie mūsų šalies didybę, o apie jos trūkumus“, – kalbėjo J.D. Vance'as nuo laivo „USS Kearsarge“ denio.
„Jie kalbės apie Amerikos nuodėmes su siera besispjaudančio pamokslininko pykčiu ir uolumu, tačiau be jokios malonės ar atleidimo, kurie būtini krikščioniškam tikėjimui“, – sakė J.D. Vance'as, pridurdamas, kad tokie kritikai „ne taip supranta Amerikos dvasią“.
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Jam už nugaros plaukiant didžiųjų burlaivių flotilei, jis paprašė amerikiečių „atmesti dvimatį požiūrį į savo bendrapiliečius ir į savo šalį“.
J.D. Vance’o komentarai kartoja JAV prezidento Donaldo Trumpo žodžius, kuris penktadienį dar griežtesnėje kalboje sukritikavo „radikalus ir ekstremistus“, keliančius grėsmę Amerikos tapatybei, ir pabrėžė, kad „mūsų šalyje vėl kyla komunizmo grėsmė“.
Šios kalbos iliustruoja, kad svarbų Amerikos istorijos etapą žymi gilus politinis susiskaldymas.
Virš Niujorko uosto praskrido gausybė karinių reaktyvinių lėktuvų, įskaitant „Blue Angels“ – JAV laivyno akrobatinio skraidymo eskadrilę, – jie paliko raudonas, baltas ir mėlynas uodegas.
Tačiau visą rytinę JAV dalį apėmusi kaitri karščio banga grasina sugadinti liepos ketvirtosios šventės savaitgalį.
Niujorke karščio indeksas – t. y. juntama temperatūra, įskaičiavus drėgmę – popietę siekė 41 °C.