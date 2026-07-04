JAV minint iškilmingą jubiliejų – griežtas D. Trumpo komentaras

Sakydamas patriotizmo persmelktą kalbą prie Rašmoro kalno, kuriame iškaltos milžiniškos keturių legendinių jo pirmtakų galvos, D. Trumpas liaupsino Amerikos išskirtinumą ir buvusius lyderius.
Vis dėlto ikoniškojo paminklo papėdėje jis pridūrė: „Artėjant šioms didingoms metinėms, mūsų amerikietiškoji tapatybė patiria naują puolimą.“
Jis pareiškė, kad „mūsų žemėje atgimsta komunistinė grėsmė“.
D. Trumpo turtas per pirmuosius kadencijos metus kone patrigubėjo: priežastis sukėlė pasipiktinimą
Tai tema, kurią D. Trumpas pastarosiomis savaitėmis ne kartą pabrėžė, kai JAV pirminiuose rinkimuose pergales skynė prieš valdžios aparatą nusiteikę Demokratų partijos kairieji.
Prezidentas kairiųjų kilimą prieš lapkričio mėnesį numatytus kadencijos vidurio rinkimus pavadino komunistų siautėjimu, kuris esą kelia didelę grėsmę šaliai.
D. Trumpas penktadienį tvirtino: „Pastaraisiais metais būta nepaneigiamo bandymo pakeisti šį išskirtinį charakterį, išvaryti iš mūsų amerikietišką dvasią, atitolinti mus nuo mūsų istorijos.“
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Nors jo žodžiai neprilygo agresyvesnei prieš imigrantus nukreiptai retorikai, kurią jis nuolat pasitelkdavo sakydamas ankstesnes kalbas, pagrindinė žinia buvo pakankamai aiški.
„Jums nereikia būti čia gimus, tačiau turite mylėti tai, ką mes sukūrėme“, – dėstė jis.
D. Trumpo kalbos vieta – paminklas, kuriame, kaip daugelis įtaria, jis norėtų matyti ir savo veidą, iškaltą uoloje – tinka prezidentui, kuris save irgi laiko vienu iš didžiausių.
D. Trumpo rėmėjai netgi pateikė įstatymo projektą, kad jo atvaizdas būtų iškaltas šalia George‘o Washingtono, Thomo Jeffersono, Abrahamo Lincolno ir Theodore‘o Roosevelto atvaizdų.
80-metis respublikonas kiekviena proga bandė paversti svarbią Jungtinių Valstijų sukaktį savo paties švente.
Liepos 4-ąją D. Trumpas surengs rinkimų kampanijos stiliaus politinį mitingą Vašingtono Nacionalinėje alėjoje. Jo metu dangumi praskris kariniai lėktuvai, o jis pats tai vadina didžiausiu pasaulyje fejerverkų šou.
D. Trumpas – milijardierius, buvęs TV realybės šou žvaigždė, tapęs neprilygstamu politinio šou meistru – dėmesio centre jaučiasi it žuvis vandenyje.
„Labai ilga kalba“
Tačiau D. Trumpo vadovaujama Amerika yra giliai susiskaldžiusi tokiu metu, kai turėtų vyrauti nacionalinė vienybė.
D. Trumpo populiarumo reitingai yra beveik pasiekę istorines žemumas, daugiausia dėl karo su Iranu ir pragyvenimo išlaidų augimo. Jo oponentai demokratai griežtai kritikuoja jį dėl imigracijos politikos, šeimos turto ir bandymų išplėsti prezidento įgaliojimus
D. Trumpo mėginimai savo politiniu antspaudu pažymėti Amerikos 250-ąsias metines irgi ne visada vyko pagal planą.
Su D. Trumpu susijusi organizacija „Freedom 250“ perėmė daugelio šventinių renginių organizavimą iš dvipartinės grupės „America250“ – dėl to daug žmonių nusprendė nedalyvauti svarbiausiuose renginiuose.
Sostinėje surengta „Didžioji Amerikos valstijų mugė“, skirta paminėti šalies gimtadienį, pritraukė nedaug lankytojų ir sulaukė visuotinių pašaipų dėl tuščių prekybinių stendų.
Daugelį lankytojų taip pat atbaidė rekordinė karščio banga, tačiau D. Trumpas pareiškė, kad karštis jo neatgraso.
„Liepos 4 d. lauke bus apie 107 laipsniai (41 laipsnis pagal Celsijų), o aš nueisiu ir pasakysiu išties ilgą kalbą – tiesiog norėdamas parodyti, kad galiu viską“, – trečiadienį sakė jis.
Jungtinėms Valstijoms švenčiant du su puse šimtmečio triumfų ir tragedijų, vergovės ir laisvės, pilietinio karo ir pasaulinių karų, apklausos rodo, kad tauta pesimistiškai vertina „amerikietiškosios svajonės“ išsipildymo galimybes.
Neseniai atlikta Kvinipiako universiteto apklausa parodė, kad 61 proc. amerikiečių mano, jog JAV neatitinka Nepriklausomybės deklaracijoje išdėstytų idealų – nors net ir šiuo klausimu nuomonės išsiskyrė: dauguma respublikonų mano, kad atitinka, o dauguma demokratų – kad ne.
„Liepos 4-oji iš tiesų yra laisvės akimirka, bet turiu būti sąžininga – šiais politiniais laikais ji man nėra tokia džiuginanti“, – naujienų agentūrai AFP Los Andžele sakė 49-erių specialiojo ugdymo mokytoja Amy Kimaara.
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