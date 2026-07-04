Meluojančiam V. Putinui – V. Zelenskio pasiūlymas

Pasak V. Zelenskio, JAV Nepriklausomybės dienos išvakarėse V. Putinas nusprendė meluoti pasauliui ir JAV prezidentui apie padėtį fronte, todėl paskelbė, kad Kostiantynivka esą buvo užimta.
„Jeigu Kostiantynivka dabar iš tiesų yra Rusijos kontrolėje, tuomet V. Putinui tikriausiai nekiltų problemų susitikti su manimi ten ir rasti diplomatinių sprendimų, kurie pagaliau užbaigtų karą.
Tačiau jis vis tiek neperžengs fronto linijos, nes tiesa yra visiškai kitokia nei V. Putino žodžiai“, – socialiniuose tinkluose parašė V. Zelenskis.
Po siaubingo rusų išpuolio V. Zelenskis raginimas: turi aktyviau teikti tokią pagalbą
Vėlų liepos 3-iosios vakarą V. Putinas susitiko su Rusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo viršininku Valerijumi Gerasimovu ir kitais aukšto rango Rusijos kariuomenės vadais.
Susitikimo metu jis paskelbė apie Kostiantynivkos užėmimą, Luhansko srities „išvadavimą“ ir „reikšmingą pažangą“ Donecko srityje srityje.
JAV įsikūręs Karo studijų institutas (ISW) paneigė šiuos teiginius ir pranešė, kad Rusijos pajėgų buvimas Kostiantynivkoje apsiriboja nedidelėmis diversantų grupėmis, išsibarsčiusiomis tarp Ukrainos pozicijų.
Susiję straipsniai
Šeštadienį Ukrainos kariuomenė ir Rytų pajėgų grupė taip pat paneigė V. Putino pareiškimus – šalies pajėgos ir toliau gina Kostiantynivką ir smogia priešui, kuris bando infiltruotis į miestą.
RusijaUkrainaVolodymyras Zelenskis
Rodyti daugiau žymių