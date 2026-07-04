Popiežius Leonas XIV pasiunė aiškią žinią – stojo už migrantus

Jo kelionė į šią migracijos fronto liniją buvo aiški žinia JAV ir Europos Sąjungos (ES) lyderiams tokiu metu, kai stiprėja netolerancija ir abejingumas.
Pirmasis amerikietis Katalikų Bažnyčios popiežius, kuris surėmė ietis su JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija dėl jos elgesio su migrantais, nusprendė paminėti liepos 4-ąją – 250-ąsias Jungtinių Valstijų nepriklausomybės paskelbimo metines – migracijos karštajame taške.
Leono vizitas taip pat surengtas praėjus vos dviem savaitėms po to, kai ES pritarė naujoms migracijos taisyklėms, suteikiančioms kur kas platesnius sulaikymo įgaliojimus ir leidžiančioms steigti deportacijos centrus už bloko ribų.
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„Iš šio tolimo Europos kampelio Viduržemio jūroje galima aiškiau suvokti, kokį didžiulį iššūkį migracijos reiškinys kelia Europos visuomenėms“, – tikinčiųjų miniai sakė Leonas.
Tačiau „Europa yra pajėgi visapusiškai spręsti krizę šiame regione, integruodama neatidėliotinas pagalbos priemones į ilgalaikį strateginį planą, leidžiantį priimti, apsaugoti, remti ir integruoti migrantus“, – teigė jis.
Ji turėtų tai daryti „tuo pačiu padėdama besivystančioms šalims, kad niekas nebūtų priverstas emigruoti“, – pridūrė pontifikas.
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70-metis vizitą pradėjo pasimelsdamas prie nežymėtų laivų avarijų aukų kapų. Tada jis vienas stovėjo prie uolėtos salos pakrantės ir žvelgė į jūrą, kurioje bangos pasiglemžė daugybę migrantų laivų.
Leonas pasikalbėjo su viena migrantų šeima, o tuomet paėmė vaikus už rankų ir kartu su jų nėščia motina stovėjo prie paminklo „Europos durys“, skirto žmonėms, kurie rizikuoja viskuo, ieškodami geresnio gyvenimo.
Solidarumas
Už 145 km nuo Tuniso krantų įsikūrusi Lampedūza iki šiol pasirūpino tūkstančiais migrantų ir priėmė jų mirusiuosius. Popiežius padėkojo šiai 6 tūkst. gyventojų turinčiai žvejybos ir turizmo bendruomenei „už solidarumą, kurį parodė tiek daug jūsų“.
Jis taip pat atidavė pagarbą tiems, kurie žuvo bandydami perplaukti jūrą, ir nurodė, kad „mes jaučiame jų buvimą, kuris išbando mus ne mažiau, nei tų žmonių, kurie atvyko ieškodami dėmesio ir pagalbos, buvimas“.
2013 m. per baisiausią laivo avariją šios salos istorijoje žuvo daugiau kaip 360 žmonių, o nuo to laiko per daugybę metų nuskendo dar dešimtys migrantų.
Popiežius taip pat apsilankė prieplaukoje, į kurią atgabenami jūroje išgelbėti žmonės, ir palaimino paminklinę lentą, skirtą popiežiui Pranciškui, kuris po jo išrinkimo 2013 m. pasirinko Lampedūzą savo pirmajai kelionei.
Leono buvimas „siunčia aiškią žinią tokiu metu, kad pasaulinės politinės diskusijos apie migraciją dažnai sukasi aplink sienas ir atgrasymą, o ne aplink apsaugą ir bendrą atsakomybę“, – naujienų agentūrai AFP sakė Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūros UNHCR atstovas Filippo Ungaro.
Popiežius ir anksčiau pasisakė prieš priemones, skirtas pažaboti dokumentų neturinčių asmenų migraciją, ir pavadino JAV administracijos elgesį su migrantais nežmonišku.
Penktadienį sakydamas kalbą, skirtą paminėti 250-ąjį Amerikos jubiliejų, Leonas paragino laikytis saikingumo JAV viešose diskusijose, ir kalbėjo apie tai, kaip viena po kitos sekusios imigrantų bangos suformavo šalies ateitį.
Mirtiniausias pasaulio maršrutas
Pasak Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO), per centrinę Viduržemio jūros dalį einantis kelias iš Šiaurės Afrikos yra mirtiniausias migracijos maršrutas visame pasaulyje. Bandydami jį įveikti pernai žuvo arba dingo apie 1 330 žmonių, teigia TMO.
UNHCR duomenimis, per pirmus šešis metų mėnesius Italijoje išsilaipino daugiau kaip 14 tūkst. žmonių, o dauguma jų išplaukė iš Libijos. Beveik 60 proc. jų atvyko į Lampedūzą, nurodė UNHCR.
Šie skaičiai toli gražu neprilygsta 2011 m. pasiektam aukščiausiam taškui, kuriame per kelis mėnesius atvyko dešimtys tūkstančių žmonių, nes per Arabų pavasario sukilimus žlugo jūrų sienų kontrolė.
PopiežiusPopiežius Leonas XIVmigrantai
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