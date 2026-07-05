Incidentas Paryžiuje: sulaikytas Eifelio bokšte JAV vėliavą pakabinęs vyras

Vyras ant bokšto buvo pastebėtas popiet, tarp antrojo ir trečiojo aukštų, kur pakabino Amerikos vėliavą.
Jis buvo sulaikytas. Prieigos aikštelė, taip pat antrasis ir trečiasis aukštai, buvo laikinai evakuoti.
Policijos teigimu, vyras savo motyvų nepaaiškino. Vėliava buvo nuimta.
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