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Incidentas Paryžiuje: sulaikytas Eifelio bokšte JAV vėliavą pakabinęs vyras

2026 m. liepos 5 d. 11:41
Šeštadienį įžymiajame Eifelio bokšte vyras išskleidė 250-ąsias nepriklausomybės metines švenčiančių JAV vėliavą, vėliau jis buvo areštuotas, pranešė Paryžiaus policija.
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Vyras ant bokšto buvo pastebėtas popiet, tarp antrojo ir trečiojo aukštų, kur pakabino Amerikos vėliavą.
Jis buvo sulaikytas. Prieigos aikštelė, taip pat antrasis ir trečiasis aukštai, buvo laikinai evakuoti.
Policijos teigimu, vyras savo motyvų nepaaiškino. Vėliava buvo nuimta.
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ParyžiusJAVvėliava
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