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Iš Prancūzijos muziejaus pavogta papuošalų už kelis milijonus

2026 m. liepos 5 d. 22:13
Sekmadienį įsilaužus į prancūzų prabangių stiklo dirbinių gamintojo „Lalique“ muziejų buvo pavogta papuošalų už kelis milijonus eurų, pranešė bendrovė ir tyrėjai.
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Vagis ar vagys įsilaužė į muziejų Vingen-sur-Moder mieste šiaurės rytų Prancūzijoje apie 5:30 ryto ir iš karto patraukė į papuošalų salę, agentūrai AFP pranešė šaltinis.
„Buvo pavogta apie dvidešimt papuošalų. Šiuo metu vertinami nuostoliai, tačiau jie gali siekti kelis milijonus eurų, greičiausiai beveik keturis milijonus“, – sakė šaltinis.
Muziejus savo interneto svetainėje pranešė, kad dėl įsilaužimo bus uždarytas kelias dienas.
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„Suveikė signalizacija, tačiau kol apsaugos kompanija baigė patikrinimus, į įvykio vietą pirmoji atvyko valytoja ir iškvietė policiją“, – pridūrė šaltinis.
Šiuo metu nagrinėjami vaizdo stebėjimo kamerų įrašai.
Šis muziejus, skirtas Art Nouveau ir Art Deco stiliaus juvelyrų bei stiklo meistrui Rene Lalique, buvo atidarytas 2011 m. netoli įmonės gamyklos.
Praėjusių metų spalio mėnesį Paryžiaus Luvro muziejuje įvykdyta vagystė atkreipė dėmesį į Prancūzijos muziejų ir galerijų saugumą.
Vagys iš Luvro išsinešė 102 mln. dolerių vertės papuošalų per mažiau nei aštuonias minutes.
PrancūzijaPapuošalai

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