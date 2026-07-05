Per šventinį vakarą – siaubas Niujorke: pašauti mažiausiai aštuoni žmonės

Skelbiama, kad policija gavo pranešimą apie šūvius Bruklino rajono West 31st gatvėje maždaug 22.37 val. vietos laiku (5.37 val. sekmadienį Lietuvos laiku).
„ABC News“ teigimu, buvo sužeisti du vyrai, dvi moterys ir keturi vaikai, kuriems 14, 12, 7 ir 6 m.
Naujienų portalas citavo Niujorko policijos departamento (NYPD) pranešimą, kad visi sužeistieji buvo nugabenti į vietos ligonines. Skelbiama, kad septynių iš jų būklė stabili, o 21 m. moteris – kritinės būklės.
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Pasak „ABC“, policija informavo, kad įvykio vietoje rado šaunamąjį ginklą, bet sulaikytųjų kol kas nėra.
Šeštadienį Jungtinėse Valstijose buvo švenčiamos šalies 250-osios nepriklausomybės metinės.