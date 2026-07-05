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Per šventinį vakarą – siaubas Niujorke: pašauti mažiausiai aštuoni žmonės

2026 m. liepos 5 d. 14:34
Vėlų liepos 4-osios vakarą Niujorke, Bruklino Konio saloje, buvo pašauti mažiausiai aštuoni žmonės, tarp jų – keturi vaikai, sekmadienį pranešė „ABC News“, remdamasi Niujorko miesto policijos informacija.
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Skelbiama, kad policija gavo pranešimą apie šūvius Bruklino rajono West 31st gatvėje maždaug 22.37 val. vietos laiku (5.37 val. sekmadienį Lietuvos laiku).
„ABC News“ teigimu, buvo sužeisti du vyrai, dvi moterys ir keturi vaikai, kuriems 14, 12, 7 ir 6 m.
Naujienų portalas citavo Niujorko policijos departamento (NYPD) pranešimą, kad visi sužeistieji buvo nugabenti į vietos ligonines. Skelbiama, kad septynių iš jų būklė stabili, o 21 m. moteris – kritinės būklės.
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