Sirija: šalyje lankysis Prancūzijos prezidentas E. Macronas

„Planuojama, kad Sirijoje lankysis E. Macronas, kuris aptars dvišalių santykių stiprinimą ir kitus abiem pusėms rūpimus klausimus“, – paskelbė valstybinė naujienų agentūra SANA, remdamasi Sirijos prezidento kanceliarijos spaudos tarnyba.
Skelbiama, kad siekiant stiprinti ekonominį bendradarbiavimą, E. Macroną lydės delegacija, „kurią sudarys investuotojai ir Prancūzijos įmonių atstovai“.
Be to, susitikimuose bus aptariami „regioniniai ir tarptautiniai“ įvykiai.
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Vizito data pranešime nenurodoma.
Dabartinis Sirijos prezidentas Ahmedas al Sharaa vadovavo islamistų sukilėlių pajėgoms, kurios 2024 m. gruodį nuvertė B. al Assadą. Nuo to laiko jis greitai pakeitė savo įvaizdį ir kelis kartus vyko į užsienį, įskaitant Jungtines Valstijas ir Prancūziją. Po jo vizitų Sirijai buvo panaikinta dalis tarptautinių sankcijų.
Paskutinysis Sirijoje lankęsis Prancūzijos prezidentas buvo Nicolas Sarkozy. Jis šalyje su vizitu buvo 2009 m. – dar prieš tai, kai 2011 m. B. al Assado vyriausybė žiauriai numalšino demokratijos šalininkų protestus ir taip išprovokavo ilgalaikį konfliktą, kurio metu žuvo daugiau nei pusė milijono žmonių, o šalies infrastruktūra ir pramonė buvo smarkiai nuniokotos.
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Praėjusių metų pradžioje į Damaską pirmasis iš užsienio valstybių vadovų atvyko Kataro emyras šeichas Tamimas bin Hamadas Al-Thani.
Šių metų sausį Sirijoje lankėsi Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, o balandį – Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Tačiau E. Macronas yra pirmasis ES valstybės vadovas ir svarbus Vakarų lyderis, atvyksiantis į Sirijos sostinę atsakomojo vizito po to, kai praėjusiais metais Paryžiuje priėmė A. al Sharaa.
Kaip skelbta, ketvirtadienį Damasko kavinėje įvykus sprogimui žuvo 10 žmonių – tai naujausias iššūkis Sirijos naujajai valdžiai, siekiančiai suvienyti šalį po daugiau nei 13 m. trukusio pilietinio karo.
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