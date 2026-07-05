Teherane sekmadienį laikomos A. Khamenei laidotuvių pamaldos

86-erių A. Khamenei, kuris šalį valdė nuo 1989-ųjų, buvo nukautas per Izraelio oro smūgį į jo oficialią rezidenciją Teherane vasario 28 d.
Po to JAV ir Izraelis bombardavo Iraną penkias savaites iki balandžio pradžios, kuomet buvo susitarta dėl paliaubų.
A. Khamenei palaikai liks Teherane iki pirmadienio, po to laidotuvių apeigos turėtų vykti šventajame Komo mieste. Vėliau planuojama ceremonija kaimyniniame Irake, o ketvirtadienį aukščiausiasis lyderis bus palaidotas savo gimtajame mieste – Mašhade.
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Nėra žinių, ar viešumoje pirmąkart nuo paskyrimo įpėdiniu pasirodys A. Khamenei sūnus Mojtaba. Pasak Irano žiniasklaidos, neplanuojama, kad 56 m. dvasininkas laikys pamaldas.
Ceremonijoje dalyvavo trys aukščiausiojo lyderio sūnūs – Masoudas, Mostafa ir Meysamas.
Kome laidotuvių pamaldas turėtų laikyti 99 m. ajatola Makaremas Shirazis, o Mašhade – 101 m. didysis ajatola Noori Hamedani.
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Kadangi temperatūra turėjo viršyti 35 °C, pakeliui į didįjį Irano religinį kompleksą „Grand Mosalla“ dalyviams, kurie nešė Irano vėliavas ir A. Khamenei portretus, buvo dalijami gaivieji gėrimai.
Kaip parodė valstybinės televizijos reportažas, ceremonijoje sekmadienį dalyvavo Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas kartu su aukštais pareigūnais, tarp kurių buvo parlamento pirmininkas ir Irano vyriausiasis derybininkas Mohammadas Bagheris Ghalibafas.
Greta Irano vėliava perjuosto A. Khamenei karsto, ant kurio buvo uždėtas juodas turbanas, stovėjo ir jo keturių giminaičių, taip pat žuvusių smūgių vasarį metu, įskaitant ir mažametės anūkės, karstai.
Šalies pareigūnų teigimu, Teherane vyksiančiose ceremonijose tikimasi sulaukti daugiau nei 10 mln. žmonių.
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