Vašingtone – pompastiška JAV nepriklausomybės 250-ųjų metinių šventė: kalbėjo D. Trumpas

Savo kalboje JAV prezidentas D. Trumpas pavadino šalį „didžiausiu pasiekimu“ žmonijos istorijoje, nors tuo pačiu pasinaudojo proga vėl atakuoti savo oponentus, kuriuos jis pavadino komunistais.
D. Trumpas tvirtino, kad jo prezidentavimo laikotarpiu Jungtinės Valstijos yra „pakilime labiau nei bet kada anksčiau“.
Nors 80 m. respublikonas D. Trumpas buvo pažadėjęs surengti didžiulį politinį mitingą, siekdamas įtvirtinti savo įvaizdį valstybinių švenčių metu, jis visgi laikėsi labiau tradiciškai patriotiško scenarijaus.
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„Du su puse šimtmečio mūsų Amerikos respublika išsiskiria kaip didžiausias žmonijos istorijos pasiekimas“, – dešimtims tūkstančių žmonių Nacionalinėje alėjoje sakė D. Trumpas.
Scenoje jis taip pat pagerbė Antrojo pasaulinio karo, Korėjos ir Vietnamo karų veteranus.
Pastarųjų dviejų karų veteranus D. Trumpas pavadino kovos su „komunistais“ pavyzdžiais – tą patį jis sakė penktadienio vakarą prie ikoniškojo Rašmoro kalno paminklo.
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„Mūsų kariai kovojo su komunizmu mūšio laukuose visame pasaulyje ne tam, kad ta grėsmė vėl pakeltų savo bjaurią galvą čia, Amerikoje. Mes to neleisime“, – sakė jis.
Karščiausią liepos 4-ąją sostinėje per visą istoriją ištvėrusiems dešimtims tūkstančių žmonių buvo liepta išeiti iš Nacionalinės alėjos likus kelioms valandoms iki prezidento kalbos, nes paskelbta apie besiartinančią audrą.
Daugeliui žiūrovų plūstant išėjimų link kilo chaosas, nes dalis kitų išeiti atsisakė arba bandė vėl veržtis vidun. Ten buvę AFP žurnalistai girdėjo šūksnius „pirmyn!“ ir „Trumpas! Trumpas!“.
Tuomet D. Trumpas tvirtino, kad kalbą bet kokiu atveju sakys. Jis atvyko šiek tiek po 22 val. vietos laiku (sekmadienį 5 val. ryto Lietuvos laiku), daugiau nei trimis valandomis vėliau nei buvo numatyta. Baltieji rūmai pranešė, kad jo kalba, kuri turėjo prasidėti 21.45 val., prasidės 23 val.
„Audros neša sėkmę bet kokiai progai. Be to, dėl jų renginiai tampa šiek tiek įdomesni! Mes palauksime, man nesvarbu, ar bus 2 val. ryto“, – prieš atvykdamas į Nacionalinę alėją savo „Truth Social“ paskyroje rašė D. Trumpas.
„Didžiuojuosi, kad esu amerikietis“
D. Trumpas pastaruoju metu, artėjant lapkritį vyksiantiems JAV kadencijos vidurio rinkimams, nuolat pabrėžia kovos su komunizmu temą, ypač po to, kai prieš esamą valdžią pasisakantys Demokratų partijos kairieji laimėjo keletą pirminių rinkimų.
„Tai tarsi vėžys, jį reikia išpjauti“, – pridūrė jis.
Sakydamas kalbą JAV lyderis taip pat pasinaudojo proga pasididžiuoti neseniai vykdytomis karinėmis operacijomis prieš Iraną ir Venesuelą ir tvirtino, kad Vašingtonas „sunaikino“ Teherano kariuomenę.
D. Trumpo kalba truko jam neįprastai trumpai – apie 45 minutes.
„Mes mylime Trumpą, mums labai patiko jo kalba“, – sakė 70 m. Richardas Sullivanas, atvykęs iš Virdžinijos su žmona Nancy ir vilkėjęs marškinėlius su užrašu „Freedom 250“.
„Jis apžvelgė mūsų didingą istoriją ir kreipėsi į čia susirinkusius veteranus. Dėl jo mes didžiuojamės, kad esame amerikiečiai.“
Iš karto po kalbos prasidėjo didžiuliai fejerverkai. D. Trumpas teigė, kad tai bus didžiausias fejerverkų šou pasaulyje.
Šventė ir apmąstymai
Nepriklausomybės dieną minima 1776 m. liepos 4 d. priimta JAV Nepriklausomybės deklaracija, kuria 13 Amerikos kolonijų paskelbė savo nepriklausomybę nuo Didžiosios Britanijos.
Amerikiečiams 250-osios metinės – tai proga ne tik švęsti, bet ir apmąstyti.
Kvinipeko universiteto apklausos duomenimis, 61 proc. amerikiečių mano, kad JAV neatitinka Nepriklausomybės deklaracijoje išdėstytų idealų. Dauguma respublikonų mano, kad atitinka, o dauguma demokratų galvoja priešingai.
Už Vašingtono ribų nepalankios oro sąlygos rytinėje pakrantėje privertė Niujorke fejerverkus surengti anksčiau, Filadelfijoje dėl to teko evakuotis koncerto, o Bostone – šventės prie Čarlzo upės dalyviams.
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