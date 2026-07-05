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Vengrijos premjeras siūlo leisti dirbti parlamente ne daugiau kaip 12 metų

2026 m. liepos 5 d. 14:58
Vengrijos vyriausybės vadovas Peteris Magyaras šeštadienį pasiūlė apriboti politikų darbo parlamente trukmę iki 12 m. kaip dalį platesnio konstitucinių reformų paketo.
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Apie šią priemonę P. Magyaras paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“ ir nurodė, kad tai dalis jo parlamentui pateiktų pakeitimų.
Birželio viduryje P. Magyaro vadovaujama centristinė partija „Tisza“, turinti dviejų trečdalių daugumą parlamente, patvirtino konstitucinį pakeitimą, pagal kurį ministras pirmininkas galėtų pareigas eiti dvi ketverių metų trukmės kadencijas. Šis pakeitimas neleidžia į postą grįžti buvusiam dešiniojo sparno ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui, kuris balandį pralaimėjo rinkimus.
Vengrijos vyriausybei V. Orbanas vadovavo nuo 1998–2002 m. ir nuo 2010 m. iki pralaimėjimo rinkimuose. Pagal naujas taisykles, pats P. Magyaras taip pat galėtų būti perrinktas tik kartą.

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P. Magyaras pirmąsyk paskelbė planus nustatyti 12 metų ribą darbui parlamente prieš dvi savaites. Priešingai nei ministro pirmininko kadencijų apribojimas, ši priemonė nebuvo įtraukta į jo rinkimų programą ir sulaukė kritikos iš dalies visuomenės.
Tačiau premjeras tikino, kad pasiūlymas sulaukė tvirto palaikymo – internete komentarus ir pasiūlymus pateikė dešimtys tūkstančių žmonių.
Pasak P. Magyaro, naujasis įstatymų leidėjų kadencijų apribojimas įsigaliotų po kitų parlamento rinkimų 2030 m., o tai reiškia, kad pakeitimai dabartinei parlamento sudėčiai įtakos neturėtų.
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Konstitucinių pakeitimų pakete, kurį parlamentas gali patvirtinti artimiausiomis savaitėmis, taip pat numatomas prezidento Tamaso Sulyoko, paskirto V. Orbano kadencijos metu, atleidimas iš pareigų.
Be to, pakeitimais siūlomi amžiaus ir kadencijų apribojimai Konstitucinio Teismo ir Aukščiausiojo Teismo teisėjams siekiant atjauninti ir depolitizuoti teisminę valdžią, kurioje, kaip teigia kritikai, vis dar dirba daug V. Orbanui lojalių asmenų.
VengrijaPeteris MagyarasVengrijos premjeras

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