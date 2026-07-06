Riaušės Šri Lankos kalėjime: žuvo 23 žmonės, daugiau nei 100 buvo sužeista

Policijos teigimu, sužeistieji buvo skubiai nugabenti į Negombo ligoninę, esančią šiauriau sostinės Kolombo, po praėjusią naktį pagrindiniame regiono kalėjime įvykusio susirėmimo tarp įkalintų dviejų narkotikų gaujų narių.
Ligoninės direktorė Pushpa Gamlath sakė, kad jos vadovaujamoje valstybinėje sveikatos priežiūros įstaigoje yra 23 kūnai, taip pat paguldyta daugiau nei 100 sužeistų kalinių bei sargybinių.
„Vieni nukentėjusieji su šautinėmis žaizdomis, kiti – su pjautinėmis žaizdomis ir smarkiais sumušimais“, – telefonu AFP sakė P. Gamlath.
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Susirėmimai prasidėjo sekmadienio vakarą Negombo kalėjime, kuriame laikomi keli tūkstančiai kalinių, teigė pareigūnai.
Kai žinia apie susirėmimus pasklido po visą kalėjimą, gretimoje sekcijoje esančios kalinės sekmadienį vakare užlipo ant stogo ir pareikalavo jas paleisti.
Policija teigė, kad dalis stogo įgriuvo, dėl to kai kurios moterys buvo sužeistos.
Pirmadienį buvo iškviesti policijos komandosai, tačiau jie nebuvo įvesti į kalėjimo vidų.
Taip pat prie kalėjimo pirmadienį susirinko didelės kalinių artimųjų minios, o karinės oro pajėgos pasiuntė dronus ir sraigtasparnį teritorijai stebėti.
Vietiniai gyventojai teigė girdėję šūvius.
„Keturi sargybiniai žuvo, bandydami užkirsti kelią riaušėms, – AFP pranešė vienas policijos pareigūnas. – Šį rytą situacija tapo nekontroliuojama.“
2020 m. gruodį, COVID-19 pandemijos įkarštyje, per riaušes kitame Šri Lankos kalėjime žuvo 11 kalinių, o 117 buvo sužeista; tai paskatino vyriausybę iš perpildytų kalėjimų paleisti šimtus kalinių.
Oficialūs duomenys rodo, kad sekmadienį Šri Lankos kalėjimuose buvo 41 250 kalinių – tai maždaug keturis kartus viršija jų pajėgumus.