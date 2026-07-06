Teherane prasidėjo A. Khamenei laidotuvių procesija

Prieš kelias akimirkas sostinėje prasidėjo iškilminga procesija, skirta pagerbti kankinio imamo ir lyderio palaikus“, – „Telegram“ kanale paskelbė Irano Islamo Respublikos transliuotojas (IRIB), pridurdamas, kad renginyje dalyvauja „gausi gedinčiųjų minia“.
A. Khamenei žuvo vasario 28-ąją, pačią pirmąją JAV ir Izraelio karo prieš Iraną dieną. Po to JAV ir Izraelis bombardavo Iraną penkias savaites iki balandžio pradžios, kai buvo susitarta dėl paliaubų.
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