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V. Zelenskio perspėjimų fone – A. Lukašenkos pažadas baltarusiams

2026 m. liepos 6 d. 14:49
Lrytas.lt
Apsišaukėlis Baltarusijos vadovas Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad Baltarusija nenori kariauti, tačiau kartu apkaltino vadinamąją „tarptautinę karo partiją“ trukdant taikiam karo Ukrainoje sprendimui. Baltarusijos režimo vadovas taip pat tikino, kad šalies kareiviai nebus siunčiami kariauti į Ukrainą Rusijos pusėje.
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A. Lukašenka teigė, jog Europos Sąjunga „atvirai pasirinko militarizacijos kursą, o kartu kurstoma absurdiška isterija dėl tariamos grėsmės iš Rytų“.
Kreipdamasis į Baltarusijos kareivius jis sakė, kad jų niekas nesiųs į karą Ukrainoje.
„Niekas jūsų į šias skerdynes nesiųs. Mums karo nereikia, blogai, kad karas vyksta Ukrainoje. Mes pasisakome už taikų klausimų sprendimą. Tačiau, kaip jau sakiau, tarptautinė „karo partija“ to nenori“, – pareiškė A. Lukašenka.

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Tuo metu Ukraina anksčiau buvo pareikalavusi, kad Baltarusija nutrauktų savo teritorijoje veikiančių retransliatorių darbą, nes jie koordinuoja Rusijos bepiločių orlaivių atakas prieš Ukrainą.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad priešingu atveju Ukraina tai padarys savarankiškai per savaitę.
Vėliau V. Zelenskis pranešė, kad nuo birželio 22 dienos Baltarusijos teritorijoje veikę retransliatoriai savo darbą nutraukė.
Tuo pat metu Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis pareiškė, kad Ukrainai teks formuoti naujas brigadas sienai su Baltarusija pridengti.
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Pasak O. Syrskio, grėsmė, kad Baltarusija gali būti vis labiau įtraukta į karą, tampa vis realesnė.
Parengta pagal „Unian“ inf.
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