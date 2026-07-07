„Politico“: Belgijos gynybos ministras ragina JAV palikti „karalienę“ G. Meloni ramybėje

„Be abejo, mums jo reikia kaip sąjungininko, bet nelieskite G. Meloni. Ji yra Europos centro dešinės karalienė. Ji yra alfa. Palikite ją ramybėje“, – sakė flamandų nacionalistas ministras.
Sekmadienį D. Trumpas socialiniame tinkle patalpino G. Meloni nuotrauką ir juokavo, kad Italijos ministrei pirmininkei turėtų būti uždrausta prie jo artintis.
Kaip rašė ELTA, D. Trumpas birželį taip pat pareiškė, esą G. Meloni Didžiojo septyneto (G7) viršūnių susitikime „maldavo“ su juo nusifotografuoti, ir kad jam jos pagailo. G. Meloni šį teiginį pavadino „visišku prasimanymu“.
NATO narių tikslai Ankaroje: centre – D. Trumpo nuotaikų suvaldymas ir įtikinimas dėl karo eigos Ukrainoje
Vėliau ji vėl atsikirto D. Trumpui, mėginusiam kritikuoti jos nusmukusį populiarumą Italijoje.
„Būvimas jūsų drauge tikrai nepadėjo. Bet kuriuo atveju, mano populiarumas nėra jūsų reikalas. Siūlau jums susitelkti į savąjį“, – atrėžė G. Meloni.
Italijos premjerė vėliau teigė, kad ginčas ją nuoširdžiai nuliūdino, bet ji neketina toliau jo kurstyti.
Belgijos gynybos ministras leidiniui „Politico“ pabrėžė, kad ES dar negalėtų apsiginti be JAV pagalbos, todėl europiečiams reikia ir toliau užsitikrinti amerikiečių paramą.
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Jo manymu, Europai reikės nuo 5 iki 10 metų, kad sukurtų savo konvencinius karinius pajėgumus, kuriuos šiuo metu užtikrina JAV.
„Politico“ primena, kad D. Trumpas nuolat užsipuola NATO sąjungininkes: praėjusią savaitę jis vėl išsakė kritiką dėl nedidelių gynybos išlaidų, o anksčiau išvedė dalį amerikiečių karių iš Vokietijos
Tuo metu JAV gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas birželį paskelbė, kad per pusę metų JAV įvertins savo pajėgų buvimą Europoje.
JAV prezidento daromas spaudimas ir augantis nerimas dėl Rusijos keliamos grėsmės verčia Europos valstybes didinti savo gynybos biudžetus ir stiprinti savo pačių gynybos pramonę.
Tačiau, anot T. Franckeno, svarbiausia nesupykdyti D. Trumpo, nes Europos gynybos pastangos dar tik įsibėgėja.
Kaip skelbta, antradienį Turkijos sostinėje Ankaroje prasideda NATO viršūnių susitikimas, kuriame Aljanso narės pabrėš sparčiai augančias gynybos išlaidas, tikėdamosi nuraminti dėl Europos reakcijos į karą su Iranu įsiutusį JAV prezidentą D. Trumpą.
Šis dviejų dienų susitikimas rengiamas praėjus metams po to, kai NATO narės, spaudžiamos D. Trumpo, įsipareigojo padidinti su saugumu susijusias išlaidas iki penkių procentų BVP.
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte susitikimo išvakarėse tvirtino, kad Europos šalys vykdo savo pažadus, didindamos karinius biudžetus ir prisiimdamos didesnę atsakomybę už žemyno gynybą prieš Rusiją.
„Mums reikia amerikiečių. Būkime diplomatiški, klausykime, ką jie sako, bandykime elgtis švelniai“, – sakė Belgijos gynybos ministras.
Kaip skelbta, antradienį Turkijos sostinėje Ankaroje prasideda NATO viršūnių susitikimas, kuriame Aljanso narės pabrėš sparčiai augančias gynybos išlaidas, tikdamosi nuraminti dėl Europos reakcijos į karą su Iranu įsiutusį JAV prezidentą D. Trumpą.
Šis dviejų dienų susitikimas rengiamas praėjus metams po to, kai NATO narės, spaudžiamos D. Trumpo, įsipareigojo padidinti su saugumu susijusias išlaidas iki penkių procentų BVP.
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte susitikimo išvakarėse tvirtino, kad Europos šalys vykdo savo pažadus, didindamos karinius biudžetus ir prisiimdamos didesnę atsakomybę už žemyno gynybą nuo Rusijos.
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