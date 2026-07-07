„Ji (įtampos kulminacija – red. past.) tikrai dar priešakyje. Tai nėra didelė paslaptis. Liepos 11 d. bus Volynės tragedijos metinės. Remiantis mano turima informacija, jie rengia visą seriją, mano nuomone, neapgalvotų eskalacinių veiksmų. Todėl akivaizdu, kad visa tai dabar tęsis“, – tvirtino K. Budanovas, kurį citavo leidinys „rbc.ua“.
Jis pabrėžė, kad Ukraina nepriims jokių ultimatumų, įskaitant ir partnerių.
„Ukraina nepriims ultimatumų iš niekieno šiame pasaulyje. Paskutinė valstybė, kuri bandė mums pateikti ultimatumą, buvo Rusijos Federacija. Be pykčio Lenkijai – ji šiek tiek galingesnė už Lenkiją.
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Taigi kodėl kas nors mano, kad priimsime ką nors panašaus iš kitos pusės? Su mumis nereikia kalbėti ultimatumais“, – pabrėžė jis.
K. Budanovas pridūrė, kad nedraugiškų veiksmų atveju Ukraina būtinai sureaguos – „niekas nesėdės rankų sudėjęs“. Pasak jo, eskalacijos kulminacija visada gali pakrypti viena iš dviejų krypčių: arba įvyks neišvengiama katastrofa, arba prasidės įtampos mažėjimas.
Jis išreiškė viltį, kad Lenkijos ir Ukrainos santykiuose galiausiai įvyks deeskalacija.
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Pirmadienį konfliktą pakurstė Lenkijos gynybos ministro Władysławo Kosiniako-Kamyszo paviešinta Gynybos ministerijos žvalgybinė informacija apie nuo plataus masto Rusijos invazijos pradžios Varšuvos Kyjivui suteiktą pagalbą.
Lenkija nuo 2022 metų, kai prasidėjo plataus masto Rusijos invazija į Ukrainą, Kyjivui suteikė 3,8 mlrd. eurų vertės karinės pagalbos.
„Verta tuo pasigirti ir parodyti, kokia pagalba teikiama Ukrainai“, – spaudos konferencijoje sakė W. Kosiniakas-Kamyszas.
Lenkijos ir Ukrainos diplomatinis konfliktas kilo dėl Antrojo pasaulinio karo laikų Volynės žudynių. Tai pakurstė antiukrainietiškų nuotaikų augimą ir sustiprino dešiniųjų bei kraštutinių dešiniųjų opozicinių partijų kritiką premjero Donaldo Tusko vadovaujamai centristinei vyriausybei.
D. Tuskas ir jo vadovaujama valdančioji koalicija kaltinami tuo, kad be visuomenės žinios perdavė Ukrainai JAV pagamintas oro gynybos sistemas „Patriot“, kurias Lenkija iš pradžių buvo įsigijusi savo oro gynybos poreikiams.
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