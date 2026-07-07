D. Trumpas Ankaroje pareiškė, kad labai nusivylė NATO dėl Irano

Kaip pranešama, tokia jo pastaba nuskambėjo po to, kai jis atvyko į Turkiją, kur rengiamas Aljanso viršūnių susitikimas.
Bendraudamas su žiniasklaidos atstovais greta Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano, JAV lyderis sulaukė klausimo, ar jis yra patenkintas Europos sąjungininkių padaryta pažanga didinant išlaidas gynybai, ko D. Trumpas jau seniai reikalavo.
„Buvau labai nusivylęs NATO ir, tiesą sakant, jei (viršūnių susitikimas) nebūtų vykęs Turkijoje, kur mano draugas yra labai stiprus lyderis, labai stiprus žmogus, gali būti, kad nebūčiau dalyvavęs“, – atsakė D. Trumpas, omenyje turėdamas R. T. Erdoganą.
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D. Trumpas pridūrė, kad su JAV nebuvo „elgiamasi gerai, nes mes kai ką padarėme Irane“, ir pakartojo savo nusiskundimą, jog Vašingtono sąjungininkai nepadėjo Artimųjų Rytų kare, kuris buvo pradėtas kartu su Izraeliu.
Dar kartą pabrėždamas, kad „mums nieko kito nereikia“, D. Trumpas kėlė klausimus, kodėl JAV „investavo trilijonus dolerių į NATO“, siekdamos apsaugoti Europą nuo Rusijos, tačiau mainais negavo nieko.
„Tam tikra prasme aš tikrinau žmones, siekdamas išsiaiškinti, ar jie padėtų, nes jau seniai sakiau, kad mes jiems padedame, bet nesu tikras, ar jie padėtų mums“, – teigė D. Trumpas.
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Jis išskirė Jungtinę Karalystę, Prancūziją, Vokietiją ir Italiją.