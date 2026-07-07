D. Trumpas apie G. Meloni: ji iš tikrųjų yra malonus žmogus

Abiejų lyderių santykiai pašlijo praėjusio mėnesio pabaigoje, kai D. Trumpas vienam Italijos televizijos kanalui pareiškė, kad G. Meloni maldavo su juo nusifotografuoti Didžiojo septyneto (G7) viršūnių susitikime ir kad jis sutiko tik todėl, nes jam „buvo jos gaila“.
G. Meloni piktai paneigė šį teiginį ir pavadino jį išgalvotu, o D. Trumpas tik dar labiau įsitvirtino savo pozicijoje. Jo išsakytos pastabos sukėlė neįprastai asmenišką konfliktą su viena žymiausių Europos dešiniojo sparno lyderių.
Ginčas davė pradžią nediplomatiškai komentarų serijai, kuri tęsėsi iki sekmadienio, kai D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ paskelbė redaguotą nuotrauką, kurioje matyti, kaip G. Meloni žiūri į jį tarsi su susižavėjimu, o prie jos pridėtas užrašas: „Reikalingas draudimas prisiartinti.“
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Tačiau antradienį jis, regis, pasirinko taikesnį toną.
„Manau, kad ji iš tikrųjų yra malonus žmogus“, – bendroje spaudos konferencijoje su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu sakė D. Trumpas.
„Mūsų santykiai buvo blogi. Jie šiek tiek pablogėjo, nes ji atsisakė mums padėti (…) Ji atsisakė prisidėti prie Hormuzo sąsiaurio reikalų“, – teigė jis ir dar kartą pareiškė nusivylimą dėl Europos nenoro atlikti vaidmenį JAV ir Izraelio kare prieš Iraną.
„Man ji patinka, manau, kad ji iš tikrųjų yra malonus žmogus, bet man atrodo, jog ji padarė klaidą (…) ji tiesiog mums nepadėjo ir aš nebuvau tuo patenkintas“, – tvirtino jis.
D. Trumpas prieš susitikimą Ankaroje smarkiai kritikavo Europos NATO valstybes, o sąjungininkai siekė pademonstruoti didėjančias išlaidas gynybai, tikėdamiesi jį nuraminti.