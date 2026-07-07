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D. Trumpo lėktuvas nusileido Ankaroje, kur vyks NATO viršūnių susitikimas

2026 m. liepos 7 d. 14:02
Lėktuvas, kuriuo skrido JAV prezidentas Donaldas Trumpas, nusileido Turkijos sostinėje, kur vyks NATO viršūnių susitikimas.
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Antradienį prasidedančiame viršūnių susitikime NATO narės pabrėš sparčiai augančias gynybos išlaidas, tikėdamosi nuraminti dėl Europos reakcijos į karą su Iranu įsiutusį JAV prezidentą.
Šis dviejų dienų susitikimas, vyksiantis didžiuliuose Turkijos prezidento rūmuose, rengiamas praėjus metams po to, kai NATO narės, spaudžiamos D. Trumpo, įsipareigojo padidinti su saugumu susijusias išlaidas iki penkių procentų BVP.
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte tvirtino, kad Europos šalys vykdo savo pažadus, didindamos karinius biudžetus ir prisiimdamos didesnę atsakomybę už žemyno gynybą prieš Rusiją.
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„Praėjus vos metams, jau matome esminę pažangą“, – susitikimo išvakarėse žurnalistams Ankaroje sakė NATO generalinis sekretorius.
Su D. Trumpu iš Vašingtono į šį svarbų viršūnių susitikimą atskrido valstybės sekretorius Marco Rubio ir gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)AnkaraTurkija
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