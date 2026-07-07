Irano šventajame Kumo mieste žmonių minios atsisveikino su Ali Khamenei

Vykstant renginiui, kuriuo Islamo Respublika tikisi pademonstruoti stiprybę ir vienybę praėjus šešiems mėnesiams nuo susidorojimo su antivyriausybiniais protestais, antradienį Kume tūkstančiai žmonių atidavė pagarbą buvusiam lyderiui. Ankstesnę dieną masinė procesija vyko Teherane.
Žmonių minios nešėsi raudonas vėliavas ir plakatus, kuriuose JAV prezidentui Donaldui Trumpui ir Izraelio lyderiui Benjaminui Netanyahu linkima mirties.
A. Khamenei ir keturių jo giminaičių, žuvusių per JAV ir Izraelio smūgius vasario pabaigoje, kai prasidėjo Artimųjų Rytų karas, palaikai antradienio vakarą turėtų būti atgabenti į Iraką.
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Trečiadienį vyksiančių procesijų metu karstai bus nešami per Irako šventuosius Nadžafo ir Kerbelos miestus.
A. Khamenei palaikai bus nugabenti į Nadžafe esančią pirmojo šiitų imamo Ali šventyklą – vieną prestižiškiausių šiitų mokslo centrų pasaulyje. Kūnas vėliau bus gabenamas į trečiojo šiitų imamo Husseino ir jo brolio Abbaso šventyklas Kerbeloje.
Irano Revoliucinės gvardijos užsienio operacijų atšakos „Quds“ pajėgų vadas generolas Esmailas Qaani išgyrė Bagdado vykdytą „išsamų šio istorinio įvykio planavimą“, kuris esą parodė abiejų šalių dvasinio ryšio stiprumą. Irako valdžia paskelbė apie didelę saugumo pajėgų operaciją laidotuvių metu.
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Galutinės A. Khamenei, kuris valdė Iraną daugiau kaip tris dešimtmečius, laidotuvės vyks ketvirtadienį jo gimtajame Mešhede – Irano šventajame mieste šalies šiaurės rytuose.