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Kinija už paimtus 325 mln. dolerių kyšių buvusiam valdininkui skyrė mirties bausmę

2026 m. liepos 7 d. 18:29
Rytų Kinijos teismas buvusį Nandžingo miesto savivaldybės darbuotoją nuteisė mirties bausme už tai, kad jis per 30 metų darbo paėmė daugiau nei 2,2 mlrd. juanių (325 mln. JAV dolerių) kyšių, praneša BBC.
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Nuo 1993 iki 2023 m. įvairias pareigas Nandžingo miesto savivaldybėje ėjęs Yang Youlinas taip pat nuteistas už neteisėtą lėšų pasisavinimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi ir pinigų plovimą.
Pasak valstybinės Kinijos žiniasklaidos, 69-erių buvęs valdininkas pasinaudojo savo pareigomis, kad mainais už pinigus padėtų kitiems laimėti inžinerijos paslaugų teikimo sutartis, užsitikrinti žemės perleidimus ir finansavimą.
Yang Youlinas padarė „itin rimto pobūdžio“ nusikaltimus ir „išskirtinai didelę žalą valstybės ir žmonių interesams“, pirmadienį pareiškė Čangdžou miesto teismas.
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Vyro veikla buvo tiriama šalyje įgyvendinant prezidento Xi Jinpingo kovos su korupcija kampaniją, kuri, be kita ko, buvo vykdoma ir kariniame be bankininkystės sektoriuose.
BBC atkreipia dėmesį, kad nuo atėjimo į valdžią Xi Jinpingas pradėjo keletą kovos su korupcija kampanijų, kurios, kritikų teigimu, taip pat buvo naudojamos kaip priemonė atsikratyti politinių konkurentų.
Tačiau mirties bausmės už ekonominius nusikaltimus Kinijoje skiriamos labai retai – paprastai tik tais atvejais, kai eina kalba apie itin dideles sumas, viršijančias 1 mlrd. juanių (129 mln. eurų), priduria BBC.
KinijaKyšis

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