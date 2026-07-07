M. Rutte paskelbė grandiozinį planą: investuos 40 mlrd. dolerių gynybai nuo dronų

„NATO sparčiai plečia savo pajėgumus dideliu mastu dislokuoti ir valdyti dronus. Tuo pačiu metu kuriame tvirtą gynybą nuo dronų, skirtą juos aptikti, identifikuoti ir neutralizuoti.
Per ateinančius 5 metus sąjungininkės investuos daugiau nei 40 mlrd. JAV dolerių į gynybos nuo dronų pajėgumus“, – antradienį sakė NATO generalinis sekretorius Markas Rutte, pridurdamas, kad taip pat planuojama intensyvinti karių operatyvinius mokymus.
NATO gebėjimams kovoti su užsienio šalių dronais neseniai teko išbandymas, kai Rusijos dronai ne kartą pažeidė Aljanso narių oro erdvę.
NATO narių tikslai Ankaroje: centre – D. Trumpo nuotaikų suvaldymas ir įtikinimas dėl karo eigos Ukrainoje
NATO kartais dronus perimdavo naikintuvais, o tai sukėlė abejonių dėl Aljanso taikomų priemonių veiksmingumo.
Keletas Aljanso narių taip pat ketina bendrai įsigyti iki 10 orlaivių „Saab GlobalEye“, siekdamos atnaujinti NATO žvalgybinių orlaivių parką.
Visa tai yra dalis NATO pastangų žymiai didinti gynybos išlaidas.
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Tuo metu JAV prezidentas Donaldas Trumpas viršūnių susitikime gali duoti ženklą esąs pasirengęs leisti Turkijai vėl prisijungti prie naikintuvų F-35 programos, remdamiesi šaltinių JAV prezidento administracijoje pateikta informacija pranešė „The New York Times“ ir CNN.
D. Trumpas anksčiau užsiminė galbūt esąs pasirengęs pakeisti ilgalaikę Vašingtono poziciją šiuo klausimu, kuris saugumo atžvilgiu laikomas itin jautriu, tačiau kol kas oficialaus patvirtinimo nebuvo.
Dvi dienas truksiančio NATO viršūnių susitikimo Ankaroje išvakarėse Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu paragino JAV neparduoti Turkijai savo naikintuvų F-35 ar jų komponentų, nes tai, jo teigimu, esą „sutrikdytų jėgų pusiausvyrą“ regione.
Markas RutteNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Investicijos
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