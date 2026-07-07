P. Magyaras: Orbanui palanki Vengrijos visuomeninė žiniasklaida nutraukė transliacijas

Žiniasklaidos kontrolė buvo svarbus 16 metų trukusio V. Orbano valdymo, kurio metu jis pavertė šią Vidurio Europos šalį vadinamąja „neliberalia“ demokratija, ramstis.
„Istorinė diena. Šiandien baigiasi propagandinės transliacijos visuomeninės žiniasklaidos platformose“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė P. Magyaras, kuris balandžio mėnesį vykusiuose rinkimuose išstūmė V. Orbaną iš premjero posto.
Iki antradienio popietės transliacijas nutraukė radijo stotis „Kossuth“ ir televizija M1, o pastaroji parodė žinutę: „Visuomeninė žiniasklaida neturėtų meluoti. Atsiprašome, kad tai darėme taip ilgai.“
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„Visuomeninė žiniasklaida dabar bus reformuojama, kad būtų nepriklausoma ir patikima. Mūsų žinių laida šiuo metu yra sustabdyta. Sekite naujienas!“ – priduriama žinutėje.
„Kossuth“ radijo dažniu buvo transliuojama Bartoko klasikinės muzikos laida. Neveikė M1 – pagrindinio Vengrijos visuomeninės televizijos kanalo – ir „Kossuth“ internetinės svetainės.
Remiantis Vengrijos valstybinės žiniasklaidos grupės MTVA pranešimu, M1 televizija vakare atnaujins transliacijas be žinių laidų.
P. Magyaro partija „Tisza“ balandį laimėjo rinkimus, žadėdama „režimo pakeitimą“ ir visišką atsiskyrimą nuo V. Orbano eros. Ji iškovojo dviejų trečdalių daugumą parlamente.
Be visuomeninės žiniasklaidos, naujoji vyriausybė taip pat nusitaikė į privačias stotis, kurias valdo V. Orbanui palankūs verslininkai. Po P. Magyaro pergalės rinkimuose buvo pakeisti privataus transliuotojo TV2 pagrindiniai žinių vedėjai ir atleistas naujienų direktorius.
Viktoras OrbanasPeteris MagyarasVengrija
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