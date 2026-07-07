Per sprogimus Damaske E. Macrono vizito metu sužeista mažiausiai 18 žmonių

Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi stebėsenos organizacija Sirijos žmogaus teisių stebėjimo centras teigė, kad praėjus kelioms sekundėms po pirmojo sprogimo nugriaudėjo galingesnis antrasis. Abu sprogimai įvyko netoli viešbučio, kuriame, kaip pranešama, apsistojęs Damaske šiuo metu viešintis Prancūzijos prezidentas.
Eliziejaus rūmai netrukus patvirtino, kad E. Macronas nenukentėjo. Pasak Vidaus reikalų ministerijos, kurią cituoja oficiali naujienų agentūra SANA, sprogimai įvyko už saugumo perimetro, nustatyto Prancūzijos prezidento vizito metu, ribų ir nekėlė tiesioginės grėsmės E. Macronui ar jo oficialaus vizito programai, kuri tęsiasi pagal planą.
Pranešama, kad į įvykio vietą nedelsiant atskubėjo gelbėjimo tarnybos ir greitosios pagalbos automobiliai. Saugumo pajėgos taip pat aptvėrė aplinkinę teritoriją.
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Apie sprogimų priežastis, galimus nuostolius ar aukas oficialios informacijos iš karto nebuvo.
E. Macronas į Siriją atvyko pirmadienio vakarą ir tapo pirmuoju Europos Sąjungos (ES) šalies lyderiu, apsilankiusiu šioje šalyje nuo 2010 m.
Pasirodžius naujienoms apie sprogimus, oficiali naujienų agentūra SANA pranešė, kad E. Macronas tuo metu susitiko su Sirijos prezidentu Ahmedu al Sharaa jo rezidencijoje.
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E. Macronas liko Sirijos prezidento rūmuose, kur vyko išsamios abiejų šalių delegacijų derybos, teigiama pranešime.
Pasak naujienų agentūros AFP, tai jau antras kartas nuo ketvirtadienio, kai Sirijos sostinę drebina sprogimai. Tąsyk per sprogimą vienoje Damasko kavinėje žuvo 10 žmonių.
Prancūzijos prezidentas saugumo sumetimais buvo atidėjęs savo vizito į Damaską datos paskelbimą iki tol, kol jo lėktuvas pirmadienį nusileido Sirijos oro uoste.
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