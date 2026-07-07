Šia naujienas pirmadienį pranešė portalas „Ukrainska pravda“, remdamasis šaltiniais teisėsaugos institucijose. Portalo pašnekovų teigimu, moters kūnas buvo rastas liepos 6-ąją, maždaug 23 val.
Moteris buvo nušauta.
Šaltiniai taip pat nurodė, kad A. Berezovska nuo 2025 m. kovo 22 d. iki 2026 m. liepos 1 d. buvo išvykusi iš Ukrainos. Kitas „Ukrainska pravda“ šaltinis teisėsaugos institucijose pranešė, kad tiriant šią bylą jau sulaikyti du įtariamieji.
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Vienas iš sulaikytųjų yra Vyriausiosios žvalgybos valdybos pareigūnas, kitas – buvęs teisėsaugos institucijų darbuotojas. Byla siejama su pasikėsinimu nužudyti Ukrainos oligarchą V. Jermolajevą, kuriam taikomos sankcijos.
Interpolas buvo paskelbęs 39-erių ukrainietės paiešką dėl išpuolio Monake. Interpolo pranešime nurodyta, kad A. Berezovska buvo ieškoma dėl pasikėsinimo nužudyti, sprogstamojo įtaiso padėjimo viešajame kelyje turint nusikalstamų ketinimų ir nusikalstamo sąmokslo.
Monako prokuratūra ketvirtadienį skelbė, kad tiriant sprogdinimą buvo nustatytas įtariamasis. Prancūzijos žiniasklaida pranešė, jog manoma, kad tai buvo moteris, bandžiusi apsimesti vyru.
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Praėjusio pirmadienio vakarą asmuo paliko paketą nedidelio daugiabučio, esančio vos už kelių žingsnių nuo Prancūzijos sienos, vestibiulyje. Netrukus ten detonavo sprogstamasis įtaisas, kai įėjo trys gyventojai – pora ir 13-metis, kurie buvo sužeisti.
Monako valdžios institucijos dar nepatvirtino nukentėjusiųjų tapatybių. Vis dėlto, remiantis nuosekliais šaltiniais, išpuolio taikiniu tapo 58-erių V. Jermolajevas – iš Ukrainos kilęs pasiturintis verslininkas, dabar turintis Kipro pilietybę, taip pat jo partnerė ir sūnus.
Nekritinės būklės paauglys buvo paguldytas į Lenvalio vaikų ligoninę Nicoje. Abu suaugusieji, kurių gyvybėms grėsė pavojus, buvo išgabenti į Nicos universitetinę ligoninę.
Trečiadienį vyro gyvybei pavojus jau nebegrėsė. Moters būklė tuo metu dar nebuvo stabili.
V. Jermolajevas Monake gyvena mažiausiai nuo 2021 m. Nuo 2023 m. gruodžio Ukrainoje jam taikomos sankcijos dėl verslo Kryme, kurį aneksavo Rusija.
Kyjivas teigia, kad V. Jermolajevas turėjo alkoholio verslą Rusijos aneksuotame Kryme ir mokėjo mokesčius Maskvai po to, kai ši 2022 m. įsiveržė į Ukrainą.