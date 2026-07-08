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D. Trumpas: JAV turi greičiau gaminti ginklus

2026 m. liepos 8 d. 20:45
JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį spaudos konferencijos metu po NATO viršūnių susitikimo Ankaroje pareiškė, kad JAV turi greičiau gaminti ginkluotę, praneša „Reuters“.
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„Mūsų įranga veikia, bet mes turime ją gaminti greičiau kitoms valstybėms – visiems, taip pat ir sau. Privalome ją gaminti greičiau“, – sakė D. Trumpas.
JAV prezidentas teigia, kad daugiausiai naudos iš to gaus JAV ginklų gamintojai, nes Europos valstybėms reikės apginkluoti savo kariuomenes.
„Gynybos bendrovės gamins didžiąją dalį tos įrangos. Jie (europiečiai – ELTA) nori amerikietiškos įrangos, nes ji geriau veikia“, – spaudos konferencijos metu sakė D. Trumpas.

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JAV prezidentas informavo NATO valstybių lyderius apie tai, kokių žingsnių jo šalis imasi, kad greitai išplėstų ginkluotės gamybą.
Antradienį JAV gynybos milžinė „Lockheed Martin“ ir Vokietijos gamintoja „Rheinmetall“ pasirašė susitarimo memorandumą dėl ATACMS raketų gamybos Vokietijoje.
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