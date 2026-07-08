D. Trumpas: JAV turi greičiau gaminti ginklus

„Mūsų įranga veikia, bet mes turime ją gaminti greičiau kitoms valstybėms – visiems, taip pat ir sau. Privalome ją gaminti greičiau“, – sakė D. Trumpas.
JAV prezidentas teigia, kad daugiausiai naudos iš to gaus JAV ginklų gamintojai, nes Europos valstybėms reikės apginkluoti savo kariuomenes.
„Gynybos bendrovės gamins didžiąją dalį tos įrangos. Jie (europiečiai – ELTA) nori amerikietiškos įrangos, nes ji geriau veikia“, – spaudos konferencijos metu sakė D. Trumpas.
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JAV prezidentas informavo NATO valstybių lyderius apie tai, kokių žingsnių jo šalis imasi, kad greitai išplėstų ginkluotės gamybą.
Antradienį JAV gynybos milžinė „Lockheed Martin“ ir Vokietijos gamintoja „Rheinmetall“ pasirašė susitarimo memorandumą dėl ATACMS raketų gamybos Vokietijoje.
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Šios trumpojo nuotolio balistinės raketos pirmą kartą būtų gaminamos už JAV ribų.