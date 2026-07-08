Danijos ministrė pirmininkė: Grenlandija neparduodama

Į konsultacijas NATO viršūnių susitikime Ankaroje atvykusi ir žurnalistų paprašyta pakomentuoti pastarąjį D. Trumpo pareiškimą, M. Frederiksen pabrėžė, kad Danijos Karalystės administruojama ledu padengta sala neparduodama.
„Tikimės, kad visi, įskaitant visus sąjungininkus, gerbs Grenlandijos gyventojų teisę į savarankišką apsisprendimą. Esame suvereni valstybė, todėl norime, kad visi gerbtų mūsų teritorinį vientisumą ir suverenumą“, – pridūrė Danijos ministrė pirmininkė.
Antradienį D. Trumpas pakartojo, kad Grenlandija „turėtų būti kontroliuojama Jungtinių Valstijų, o ne Danijos“, pabrėždamas, kad šią milžinišką Arkties teritoriją supa Kinijos ir Rusijos laivai.
Kraupi avarija Danijoje – susidūrė du traukiniai: sužeista apie 10 keleivių
Atkreipdamas dėmesį į tai, kad Danija anksčiau atmetė jo siūlymą JAV įsigyti Grenlandiją, nepaisant „visų pinigų, kuriuos išleidome, kad jiems padėtume kovoti su Rusija“, JAV prezidentas vėl užsiminė apie galimybę išvesti visas Europoje dislokuotas amerikiečių pajėgas.
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte, kuris anksčiau šiame ginče ėmėsi tarpininko vaidmens, tikino, kad Aljansas turi „gerai veikiantį procesą“ dėl Danijos ir Grenlandijos.
Vasario mėnesį Danija ir JAV pradėjo derybas dėl galimo būsimo susitarimo saugumui Arkties regione užtikrinti, vykdant bendrus JAV ir sąjungininkių regione veiksmus. Sąjungininkės Aljanse taip pat sustiprino savo karinį buvimą Grenlandijoje.
Susiję straipsniai
ELTA primena, kad norą perimti daug gamtinių išteklių turinčią ir strateginėje geografinėje padėtyje esančią Grenlandiją D. Trumpas išsakė ir anksčiau.
Iki 1953 m. Grenlandija buvo Danijos kolonija, o tada įgijo autonomiją, tačiau vis dar yra Danijos dalis.
2025 m. pradžioje D. Trumpas pareiškė pageidaująs prijungti Grenlandiją prie JAV, taip įstumdamas NATO į krizę, nes salą valdanti Danija, kaip ir JAV, yra Aljanso narė.
DanijaGrenlandijaDonaldas Trumpas (Donald Trump)
Rodyti daugiau žymių