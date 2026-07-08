Į Arabijos jūrą nukrito Pakistano krovininis lėktuvas su penkiais įgulos nariais

Savo pareiškime šalies vyriausybės vadovas pareiškė užuojautą įgulos narių šeimoms.
Jis teigė esąs giliai sukrėstas šio incidento ir pranešė nurodęs kariuomenei bei gelbėjimo tarnyboms sustiprinti paieškos ir gelbėjimo operacijas.
Pakistano civilinės aviacijos tarnyba savo pranešime nurodė, kad „K2 Airways“ priklausantis lėktuvas „Boeing 737“ skrido iš Šardžos Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE), o po to maždaug 300 kilometrų į vakarus nuo Karačio miesto staiga dingo iš radarų.
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Pasak tarnybos, antradienį apie 21:30 vietos laiku lėktuvas staigiai prarado aukštį, po to vėl pakilo, o vėliau vėl ėmė leistis.
Prieš pat šį incidentą lėktuvo įgula buvo pranešusi apie navigacijos problemas, pridūrė tarnyba.
Paieškose dalyvavo kariniai lėktuvai ir laivyno gelbėjimo laivai, tačiau iki trečiadienio ryto dingęs lėktuvas dar nebuvo surastas, naujienų agentūrai „dpa“ pranešė vietos pareigūnas.
Lėktuvu skrido du pilotai, du inžinieriai ir borto operatorius.
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„K2 Airways“ yra privati Pakistano krovinių vežimo aviakompanija, vykdanti reguliarius ir užsakomuosius skrydžius šalies viduje ir užsienyje.
Pasak „Airfleets.net“, 1999 m. pagamintą lėktuvą Rusijos „Aeroflot“ ir Indonezijos „Garuda Indonesia“ aviakompanijos anksčiau eksploatavo kaip keleivinį, o 2012 m. jis buvo perkonstruotas į krovininį.
Pakistano aviacijos istorijoje per pastarąjį dešimtmetį įvyko keletas didelių mirtinų lėktuvų katastrofų, tarp jų ir pietiniame Karačio mieste.
Europos Sąjunga (ES) dėl saugos ir licencijavimo problemų buvo ketveriems metams uždraudusi Pakistano nacionalinei aviakompanijai skristi per savo oro erdvę, tačiau 2024 m. šį draudimą panaikino.