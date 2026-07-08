Irano aukščiausiojo lyderio Khamenei laidotuvių procesija pasiekė Iraką

Trečiadienio rytą startavo laidotuvių procesija, į kurią, remiantis vietos pranešimais, susirinko šimtai tūkstančių žmonių. Procesijoje, be kita ko, dalyvavo Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas ir aukšti religiniai bei politiniai Irako lyderiai. Ankstesnį vakarą A. Khamenei kūną priėmė Irako ministras pirmininkas Ali al Saidi.
Vadinamosios Liaudies mobilizacijos pajėgos (PMF) – Iranui ištikimas Irako aljansas, kurį sudaro daugiausia šiitų grupuotės – pareiškė, kad į laidotuvių procesiją Nadžafe susirinko daugiau kaip 2 mln. žmonių. Kiti šaltiniai šių duomenų nepatvirtino, tačiau užfiksuotuose vaizduose matyti didžiulės žmonių minios.
Iraką ir Iraną sieja artimi religiniai, politiniai ir ekonominiai ryšiai, o Teheranas turi didelę įtaką Irake.
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Po laidotuvių pamaldų Nadžafe procesija dar planuojama Kerbeloje. Po kelių dienų trukmės procesijų Irane ir Irake A. Khamenei ketvirtadienį turėtų būti palaidotas savo gimtajame Mešhedo mieste. Miręs lyderis vasario 28 d. žuvo per Izraelio antskrydį, nukreiptą prieš jo oficialią rezidenciją Teherane.
Po A. Khamenei mirties JAV ir Izraelis daugiau kaip penkias savaites kariavo su Iranu, kol balandžio pradžioje Vašingtono ir Teherano atstovai susitarė dėl paliaubų. Tačiau nepaisant ugnies nutraukimo ir pagrindų susitarimo karui nutraukti būta keleto atvejų, kai abi pusės surengė tolesnes atakas.
A. Khamenei Islamo Respubliką valdė itin griežtai, o su kritikais be gailesčio susidorodavo.
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Per masinius protestus prieš šalies teokratinį režimą, prasidėjusius praėjusių metų pabaigoje, demonstrantai skandavo „Mirtis diktatoriui“. Protestai buvo brutaliai numalšinti, o per susidūrimus su A. Khamenei pavaldžiomis šalies saugumo struktūromis žuvo tūkstančiai demonstrantų.