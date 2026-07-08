Ispanijos premjeras po D. Trumpo grasinimų sako, kad santykiai su JAV yra labai teigiami

D. Trumpas ne kartą kaltino Ispaniją, kad ši skiria per mažai lėšų gynybai, o trečiadienį NATO viršūnių susitikime Ankaroje pavadino ją „siaubinga NATO partnere“.
„Ispanija yra tuščias reikalas. Mes daugiau nebenorime prekiauti su Ispanija“, – sakė D. Trumpas.
P. Sanchezas į tai sureagavo po viršūnių susitikimo surengtoje spaudos konferencijoje.
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„Jungtinių Valstijų ir Ispanijos santykiai yra labai teigiami socialiniu, kultūriniu, ekonominiu ir politiniu požiūriu“, – nurodė jis.
Bet koks bandymas įvesti prekybos apribojimus Ispanijai būtų sudėtingas, nes ji priklauso Europos Sąjungai, kuri užtikrina laisvą prekių judėjimą 27 bloko šalyse.
Neaišku, kokie įgaliojimai nutraukti prekybą su Ispanija priklauso D. Trumpui, kadangi JAV Aukščiausiasis Teismas atmetė jo iniciatyvą pasinaudoti ypatingais įgaliojimais savavališkiems muitams įvesti.
P. Sanchezas pažymėjo, kad Ankaroje neformaliai šnekėjosi su D. Trumpu apie futbolą ir kad „visiškai nebuvo jokios įtampos“.
„Priešingai – buvo tik malonūs žodžiai ir draugiškumas“, – tikino jis.
Socialistų lyderis taip pat išvardijo Ispanijos įnašus NATO ir Ukrainai, kurie, pasak jo, parodė, kad šalis vykdo savo įsipareigojimus, įskaitant išlaidų gynybai padidinimą iki 2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Dėl susirėmimų su D. Trumpu ir Izraeliu P. Sanchezas, kuris yra vienas iš nedaugelio likusių atvirai kairiųjų balsų Europoje, kur vis labiau dominuoja dešiniųjų politika, tapo daugelio progresyviosios politikos šalininkų visame pasaulyje didvyriu.
Kovo mėnesį D. Trumpas taip pat grasino nutraukti visus prekybos ryšius su Ispanija, kai Madridas neleido JAV lėktuvams naudotis savo bazėmis Iranui pulti.
P. Sanchezas praėjusių metų NATO viršūnių susitikime užsitraukė JAV nemalonę, nes atsisakė prisijungti prie sąjungininkų įsipareigojimo padidinti išlaidas gynybai iki 5 proc. BVP, kaip to reikalavo D. Trumpas.
Jis pavadino Izraelio karą Gazos Ruože genocidu ir pasmerkė sausio mėnesį surengtą JAV karinę operaciją, kurios metu buvo sulaikytas Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro.
IspanijaPedro SanchezasJungtinės Amerikos Valstijos (JAV)
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