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Išpuolis Vokietijos mokykloje: sunkiai sužeistos dvi mergaitės

2026 m. liepos 8 d. 17:08
Vokietijos policija pranešė, kad trečiadienį per išpuolį vidurinėje mokykloje pietinėje Bavarijos žemėje buvo sužeisti keli žmonės ir kad įtariamasis buvo sulaikytas.
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Atrodo, kad kaltininkas sąmoningai pasirinko šią mokyklą įtariamam „siautėjimui“, naujienų agentūrai AFP sakė policijos atstovė. Anot pareigūnų, sulaikytas įtariamasis yra 16-metis berniukas.
„Remiantis dabartine informacija, buvo sunkiai sužeistos dvi mergaitės“, – socialiniame tinkle „X“ nurodė vietos policija.
Kiek anksčiau pareigūnai pažymėjo, kad po incidento Velfeno vidurinėje mokykloje Šongau mieste, įsikūrusiame į šiaurę nuo Alpių, žmonės toliau turėtų vengti šios teritorijos.

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„Vyksta didelė policijos operacija“, – teigė pareigūnai.
Rimti smurto atvejai Vokietijos mokyklose yra reti, tačiau kartais jų pasitaiko.
Praėjusiais metais 17-metis vakarinio Eseno miesto profesinėje mokykloje sunkiai sužalojo 45-erių mokytoją. Policija jį pašovė ir sulaikė.
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