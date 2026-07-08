Išpuolis Vokietijos mokykloje: sunkiai sužeistos dvi mergaitės

Atrodo, kad kaltininkas sąmoningai pasirinko šią mokyklą įtariamam „siautėjimui“, naujienų agentūrai AFP sakė policijos atstovė. Anot pareigūnų, sulaikytas įtariamasis yra 16-metis berniukas.
„Remiantis dabartine informacija, buvo sunkiai sužeistos dvi mergaitės“, – socialiniame tinkle „X“ nurodė vietos policija.
Kiek anksčiau pareigūnai pažymėjo, kad po incidento Velfeno vidurinėje mokykloje Šongau mieste, įsikūrusiame į šiaurę nuo Alpių, žmonės toliau turėtų vengti šios teritorijos.
Erfurte protestai prieš „Alternatyvą Vokietijai“: tūkstančiai blokavo kelius per partijos suvažiavimą
„Vyksta didelė policijos operacija“, – teigė pareigūnai.
Rimti smurto atvejai Vokietijos mokyklose yra reti, tačiau kartais jų pasitaiko.
Praėjusiais metais 17-metis vakarinio Eseno miesto profesinėje mokykloje sunkiai sužalojo 45-erių mokytoją. Policija jį pašovė ir sulaikė.
Susiję straipsniai
2002 m. 19-metis šaulys rytinio Erfurto miesto mokykloje pražudė 16 žmonių, tarp jų – 12 mokytojų ir du moksleiviai.