Šaltinis: D. Trumpas pareiškė sąjungininkėms, kad JAV nori likti NATO
2026 m. liepos 8 d. 15:58
Prezidentas Donaldas Trumpas NATO viršūnių susitikime pareiškė, kad Jungtinės Amerikos Valstijos nori likti su Aljansu, teigė šaltinis iš uždaro posėdžio. Anksčiau JAV lyderis padarė kelis pareiškimus, parodžiusius, kad jis pyksta ant sąjungininkių Europoje, nes jos nepadėjo kare su Iranu.
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„Norime likti su jumis“, – per susitikimą sakė D. Trumpas, naujienų agentūrai AFP teigė šaltinis, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.