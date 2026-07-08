Taivanas: jei pasaulis nesiims veiksmų, Kinijos ekspansionizmas tęsis toliau

Kinijos laivai nuolat skrodžia Rytų Kinijos jūros, Taivano sąsiaurio ir Pietų Kinijos jūros vandenis, siekdami įtvirtinti Pekino pretenzijas į ginčytinus vandenis ir salas.
Kinija „nuolat peržengia ribas, taikydama laipsniško dešros raikymo metodą“, kalbėdamas tarptautiniame forume sakė Nacionalinio saugumo tarybos generalinio sekretoriaus pavaduotojas Lii Wenas.
Lii Weno teigimu, vykdydama savo „autoritarinį ekspansionizmą“, Kinija naudoja karinius, pakrančių apsaugos, mokslinių tyrimų ir nereguliariųjų karinių jūrų pajėgų laivus, kad primestų savo pretenzijas ir bandytų „paversti tarptautinius vandens kelius vidaus vandenimis“.
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„Jei pasaulis neišreikš mūsų susirūpinimo ar nesiims veiksmų, šis ekspansionizmas tik tęsis“, – įspėjo Lii Wenas.
Jūrų reikalų ministrė Kuan Bi-ling tame pačiame forume pareiškė, kad Taivanas, Japonija ir Filipinai susiduria su „tokiu pačiu veiksmų modeliu“, kuris „sąmoningai kontroliuojamas taip, kad neperžengtų įprastinio karo ribos“.
„Kai vienas veiksmas seka paskui kitą, ilgainiui gali susidaryti visiškai naujas status quo“, – sakė Kuan Bi-ling.
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Jos teigimu, tarptautiniai partneriai turi turėti „bendrą supratimą apie esamą padėtį“ ir parengti suderintas reagavimo priemones „dar iki prasidedant kitai krizei“.
Šių pareigūnų pareiškimai nuskambėjo kitą dieną po to, kai netoli ginčytinų salų, kurias Japonija vadina Senkaku, o Kinija – Diaoju, įvyko japonų ir kinų pakrančių apsaugos tarnybų laivų konfrontacija.
Abi šalys tvirtino išvariusios viena kitos laivus, įsibrovusius į jos teritorinius vandenis.
Po to, kai Japonija ir Filipinai surengė derybas dėl ribos nustatymo vandenyse į rytus nuo Taivano regione, kurias Pekinas pavadino „neteisėtomis“, Kinija praėjusį mėnesį pradėjo patruliuoti vandenis tame regione.
Kinija teigia, kad Taivanas yra jos teritorijos dalis, ir taip pat tvirtina, kad vandenys aplink šią demokratinę salą priklauso jos jurisdikcijai, tačiau Taipėjus su tuo nesutinka.
Jūrų reikalų viceministras Sung Chen-enas pareiškė, kad užtikrins, jog Kinijos patruliavimas nebūtų „nuolatinis“, ir pažymėjo, kad atitinkami vandenys yra „mūsų išskirtinėje ekonominėje zonoje“.
„Jie čia neturi jokių teisių, kad ir kokie būtų jų pasiteisinimai“, – forumo užkulisiuose naujienų agentūrai AFP sakė Sung Chen-enas.
Forume JAV demokratų partijai atstovaujanti senatorė Tammy Duckworth pareiškė, kad tarptautinė bendruomenė privalo ir toliau plaukti per vandenis, į kuriuos Kinija reiškia pretenzijas, ir „atvirai neleisti Komunistų partijai bandyti priversti mus laikytis jos normų ir naujų taisyklių, kurias ji nori nustatyti“.