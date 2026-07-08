Trumpas prakalbo apie NATO vienybę ir meilę jam

Pasak jo, posėdžių metu buvo juntama kitų NATO šalių pagarba ir meilė Jungtinėms Valstijoms.
„Jiems patinka mano atliekamas darbas. Jie sakė: „Pone, mes jus mylime“. Tai sakė suaugę žmonės. Argi ne puiku? Nežinau, gal jie bandė man įsiteikti ir jiems iš dalies pavyko, nes buvo nepakartojama vienybė“, – pareiškė D. Trumpas.
JAV prezidentas paragino visas NATO valstybes kuo greičiau pasiekti 5 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) gynybos finansavimo lygį.
Ankaroje esantis G. Nausėda: negalima sėsti prie derybų stalo, jei viena pusė nėra tam pasirengusi
Anot jo, dėl tokio gynybos finansavimo reikėjo susitarti kur kas anksčiau.
D. Trumpas tikisi, kad didesnės NATO šalių išlaidos gynybai bus naudingos JAV, nes kitos valstybės pirks amerikiečių gamybos ginkluotę ir karinę įrangą.
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Kaip skelbta, NATO viršūnių susitikimas Ankaroje, Turkijoje, vyko liepos 7–8 dienomis.