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Vokietija pasirengusi tiekti laivus ir dronus, pakeisiančius JAV išteklius Aljansui

2026 m. liepos 8 d. 17:04
Vokietija pasiūlė aprūpinti NATO karo laivais, naikintuvais ir nepilotuojamomis ginklų sistemomis, kad pakeistų pajėgas, dėl kurių iki šiol buvo įsipareigojusios Jungtinės Amerikos Valstijos.
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Neseniai JAV nusprendė sumažinti karinius išteklius Europoje ir paskelbė ketinančios išvesti tūkstančius karių iš Vokietijos, nors aiškaus termino nenurodė.
Pagal šiuos planus Vokietija skirtų po vieną F125 tipo fregatą Aljanso Jungtinei operacijų zonai „Šiaurės vakarai“ (JOA NW), kurios būstinė yra Norfolke, ir Jungtinei operacijų zonai „Pietryčiai“ (JOA SE), kuriai vadovaujama iš Neapolio.
JOA SE taip pat gautų prieigą prie oro gynybos sistemos „Iris-T“.

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Pasak Vokietijos kariuomenės, fregata F125 yra modernus karo laivas, kurio užduočių spektras apima jūrų stebėjimą, taip pat embargo vykdymą ir kovos su piratavimu operacijas.
JOA SE taip pat galėtų būti skirti du jūrų patruliavimo lėktuvai P-8 „Poseidon“, aprūpinti radiolokatoriais, akustinėmis sistemomis ir didelės skiriamosios gebos optika, galintys kovoti su povandeniniais laivais.
Be to, į šiaurės vakarus nuo Aljanso bus dislokuoti dar aštuoni naikintuvai „Eurofighter“.
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Taip pat bus skirta korvetė K130, naudojama jūrų stebėjimui netoli pakrantės, penki dronai „Heron TP“ ir du JAV gamybos koviniai dronai MQ-9B.
Bundesveras sausio mėnesį užsakė aštuonis kovinius dronus iš JAV gamintojo „General Atomics“, daugiausia skirtus operacijoms jūroje, pirmąją partiją tikimasi pristatyti 2028 metais.
VokietijaNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)

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