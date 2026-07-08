Vokietijos ministras optimistiškai vertina galimybę gauti iš JAV raketų „Tomahawk“

„Viskas juda į priekį, bet rezultatų dar nėra. Vyksta konstruktyvios diskusijos ir esu optimistiškai nusiteikęs, kad galėsime ką nors pasiekti“, – trečiadienio rytą paskelbtame interviu Vokietijos radijui „Deutschlandfunk“ Turkijos sostinėje sakė B. Pistorius.
Jis pabrėžė „didelę strateginę atgrasymo spragą“, kai kalbama apie vidutinio nuotolio ginklus.
„Norime panaikinti šią spragą“, – sakė Vokietijos gynybos ministras.
M. Rutte JAV smūgius Iranui laiko būtinais: „Privalo ryžtingai reaguoti“
Anksčiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas atmetė planą, sutartą 2024 m., Vokietijoje dislokuoti raketas „Tomahawk“. Dabar Berlynas siekia įtikinti Vašingtoną leisti nusipirkti šias raketas.
B. Pistorius neparodė didelio susirūpinimo, paklaustas apie neseniai paskelbtus JAV planus peržiūrėti Europoje dislokuotus karinius pajėgumus ir konflikto atveju skirti žemynui mažiau išteklių.
„Pirma, tai nebuvo konkrečiai apibrėžta. Antra, kai kurie iš šių pajėgumų iš viso nėra dislokuoti Europoje. Trečia, mes sutinkame su savo partneriais amerikiečiais, kad viskas, kas bus atitraukta, turės būti pakeista“, – sakė jis, bet pridūrė, kad tai užtruks.
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B. Pistorius taip pat kritikavo Iraną po naktį atnaujintų JAV smūgių į šalį, ragino Teheraną nustoti provokuoti Vašingtoną ir nutraukti atakas prieš laivus Hormuzo sąsiauryje.
Iranas neturėtų nustebti, jei amerikiečiai atsakys, ypač turint galvoje, kad buvo sudarytas supratimo memorandumo, sakė B. Pistorius, turėdamas omenyje praėjusį mėnesį pasirašytą dviejų kariaujančių šalių pagrindų susitarimą, kuriuo siekiama palengvinti derybas dėl ilgalaikio taikos susitarimo ir vėl atverti Hormuzo sąsiaurį.