D. Trumpo fiasko pribloškia: V. Zelenskį pavadino V. Putinu, sumaišė dvi šalis

80-metis JAV prezidentas per improvizuotą spaudos konferenciją kartu su Ukrainos lyderiu gyrė JAV gynybinių sistemų pajėgumus po, jo teigimu, įvykdyto išpuolio prieš lėktuvnešį „USS Abraham Lincoln“.
„Į mus buvo paleista 111 raketų iš Japonijos Islamo Respublikos. Jos buvo paleistos į lėktuvnešį maždaug per vieną valandą. 111 raketų buvo nukreiptos į labai brangų laivą, ir kiekviena jų buvo numušta – daugiausia sistemomis „Patriot“, bet ir kitomis priemonėmis“, – sakė jis.
D. Trumpas turėjo omenyje šių metų pradžioje Irano pajėgų surengtą išpuolį prieš amerikiečių lėktuvnešį, tačiau vietoj Irano paminėjo Japoniją – šalį, kuri beveik šimtmetį nėra panaudojusi ginklo prieš JAV.
JAV ir Ukrainos vadovų santykyje pastebi teigiamą pokytį: dabar D. Trumpui jo reikia
Nors Antrojo pasaulinio karo metu Japonijos karinės pajėgos kovojo su JAV lėktuvnešiais ir kitais karinio jūrų laivyno laivais, po karo Japonija tapo artima JAV sąjungininke ir tokia išlieka iki šiol.
Po kelių akimirkų D. Trumpas taip pat supainiojo V. Zelenskį, sėdėjusį šalia jo, su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu. Kreipdamasis į žurnalistus jis paklausė, ar šie turi „klausimą prezidentui Putinui“.
Salėje nuaidėjo juokas, o D. Trumpas bandė ištaisyti situaciją dar kartą pakviesdamas užduoti klausimą ir pridurdamas, kad jį perduotų Rusijos lyderiui.
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Beveik lygiai prieš dvejus metus jo pirmtakas Joe Bidenas per 2024 m. NATO viršūnių susitikimą Vašingtone viešai pristatė V. Zelenskį kaip „prezidentą Putiną“.
D. Trumpo painūs pasisakymai apie Japoniją ir šalia jo sėdėjusio Ukrainos lyderio tapatybę nuskambėjo praėjus vos kelioms valandoms po to, kai jis pareiškė, kad paliaubos su Iranu baigėsi.
D. Trumpas Irano vadovus pavadino „šiukšlėmis“ ir pareiškė, kad JAV „tikriausiai dar šį vakarą smogs Iranui labai stipriai“.
Prieš šį pareiškimą antradienio rytą JAV pajėgos smogė taikiniams Irane, o Teheranas atsakė atakomis prieš JAV bazes Kuveite ir Bahreine.
Kalbėdamas kartu su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte, D. Trumpas teigė, kad Iraną valdo „ligoti žmonės“, ir pridūrė: „Aš daugiau nenoriu su jais turėti jokių reikalų.“
JAV Centrinė vadavietė (CENTCOM) pranešė sunaikinusi daugiau kaip 60 Islamo revoliucijos gvardijos korpuso (IRGC) mažųjų laivų, taip atsakydama į Irano išpuolius prieš laivybą Hormūzo sąsiauryje.
JAV taip pat panaikino licenciją, leidusią Iranui eksportuoti naftą.
Anksčiau Irano žiniasklaida pranešė apie sprogimus pagrindiniame šalies naftos terminale Khargo ir Kešmo salose bei pietiniuose Siriko ir Bandar Abaso uostamiesčiuose.