Estija patvirtino šią vasarą sulauksianti naujo JAV dalinio

JAV pajėgos rotacijos principu dislokuojamos Estijoje nuo 2022 m pagal dvišalį susitarimą. Tačiau anksčiau šią savaitę ERR paskelbė, kad Estijoje liko tik 100 iš maždaug 500–700 šalyje dislokuotų amerikiečių karių.
Ilgalaikės JAV karių buvimo Europoje perspektyvos tapo miglotos Vašingtonui paskelbus apie 6 mėnesių peržiūros procesą, esą siekiant įvertinti pajėgas, bazes ir prieigos teises Europoje.
Trečiadienį H. Pevkuras ERR sakė, kad naujasis JAV dalinys atvyks artimiausiais mėnesiais. Apie tai paskelbta po jo susitikimų Turkijoje su NATO pajėgų Europoje vadu (SACEUR) generolu Alexusu G. Grynkewichu ir JAV gynybos sekretoriumi Pete‘u Hegsethu.
Estija ruošiasi galimoms grėsmėms: pasienyje įrengta nauja įtvirtinimų linija
„JAV rotacinių pajėgų buvimas Estijoje tęsis. Naujoji rotacija atvyks vasarą. Dėl ilgalaikės perspektyvos bus nuspręsta po 6 mėnesių peržiūros“, – sakė Estijos gynybos ministras.
Jis pridūrė, kad, pasak NATO pajėgų Europoje vado, situacija Aljanso rytų flange vertinama visumoje, įskaitant Lietuvą, Rumuniją ir Lenkiją. Latvijos padėtis, jo teigimu, šiek tiek skiriasi, nes ten JAV neturi sausumos pajėgų – tik sraigtasparnių dalinį, kuris buvo atsiųstas liepą.
Ministras negalėjo patvirtinti, kad amerikiečiai kariai liks Estijoje ir pasibaigus Europoje dislokuotų JAV pajėgų 6 mėnesių vertinimo procesui.
Susiję straipsniai
Anot jo, tai paaiškės ateityje, kai bus priimti politiniai sprendimai. Vis dėlto jis pabrėžė, kad Estijos interesas yra užsitikrinti JAV pajėgų buvimą šalyje.
H. Pevkuras paaiškino, kad tarpas tarp JAV pajėgų rotacijų atsirado Vašingtonui pradėjus šį vertinimo procesą, o panaši situacija susiklostė Lietuvoje ir Lenkijoje.
„Buvusiai rotacijai išvykstant, o naujajai rengiantis atvykti, tai sutapo su Pentagono paskelbta 6 mėnesių peržiūra. Tada viskas sustojo, nes reikėjo patikslinti, kuris dalinys bus dislokuojamas ir kas galų gale įvyks. Dabar sutarėme, kad rotacijos tęsis ir bent jau vykstant vertinimo procesui bus aiškumas. Jam pasibaigus, taip pat turėtų būti aišku dėl ilgesnio laikotarpio“, – tikino H. Pevkuras.
ELTA primena, kad kilus Vašingtono nepasitenkinimui NATO sąjungininkų reakcija į karą su Iranu, birželio mėnesį JAV gynybos sekretorius P. Hegsethas paskelbė, kad per pusę metų bus peržiūrėtos Europoje dislokuotos JAV pajėgos.