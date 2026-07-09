Vokietijos ministras: po viršūnių susitikimo Ankaroje NATO – stipresnis nei bet kada

„Šis NATO laikosi“, – televizijos kanalui ARD trečiadienį sakė Vokietijos užsienio reikalų ministras.
Pasibaigus viršūnių susitikimui, D. Trumpas aiškiai parodė, kad palaiko Jungtinių Valstijų sąjungininkus Europoje, teigė J. Wadephulas.
Paklaustas, ar NATO priartėjo prie kritinės ribos, J. Wadephulas atsakė, kad „NATO yra stipresnis nei bet kada.“
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Jo teigimu, tai, kad neseniai prie Aljanso prisijungė Švedija ir Suomija, rodo, kad Aljansu yra pasitikima, be to, NATO taip pat parodė, jog sugeba suteikti tvirtą paramą Ukrainai.
Tiesa, J. Wadephulas pripažino, kad viršūnių susitikimo metu buvo pasakyta „erzinančių pastabų“.
„Tačiau šiandien vykusios vidaus diskusijos metu buvome labai vieningi ir aiškiai išsakėme savo poziciją vieni kitiems. Be to, visose NATO personalo struktūrose ir visose politinėse diskusijose amerikiečius vertiname kaip labai patikimus partnerius“, – sakė jis.
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J. Wadephulas teigė, kad Europos sąjungininkai prisiima vis daugiau atsakomybės NATO viduje, ir pridūrė, kad tai yra teigiamas reiškinys, nes dėl to jie galėtų tapti šiek tiek mažiau priklausomi nuo kitų.
Trečiadienį Ankaroje vykusio NATO viršūnių susitikimo metu D. Trumpas viešai parodė nepagarbą Europos sąjungininkams.
Susitikimo užkulisiuose D. Trumpas pareiškė, kad nori „nutraukti visą prekybą“ su Ispanija, mat ji skiria per mažai išlaidų gynybai ir atsisako remti karą Irane, šią šalį pavadindamas „siaubingu partneriu“.
Kalbėdamas apie, jo teigimu, JAV nuvylusias šalis jis paminėjo ir Vokietiją.
Vėliau, per baigiamąją spaudos konferenciją, D. Trumpas prakalbo visiškai kitokiu tonu, pareikšdamas, kad viršūnių susitikimas buvo „nepaprastai sėkmingas“ ir girdamas salėje tvyrojusią „nepaprastą meilę“ bei vienybę.
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