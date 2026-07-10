„Šiaurės karalius“ A. Burnhamas JK premjeru gali tapti jau liepą

56-erių politikas yra vienintelis valdančiosios partijos narys, viešai paskelbęs deklaravęs siekį pakeisti K. Starmerį, kuris praėjusį mėnesį pranešė apie atsistatydinimą.
Panašu, kad A. Burnhamas be konkurencijos taps Leiboristų partijos vadovu, partijai paskelbus, jog ketvirtadienį – pirmąją kandidatūrų teikimo dieną – jį parėmė 322 iš 403 partijos narių.
„Viskas pradeda atrodyti labai realu“, – netrukus po kandidatūrų teikimo proceso pradžios socialiniame tinkle paskelbtame vaizdo įraše sakė A. Burnhamas.
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Surinkti 322 parašai jam beveik garantuoja Leiboristų partijos lyderio postą ir ministro pirmininko kėdę, nes kitiems pretendentams lieka labai mažai šansų surinkti 81 parašą, reikalingą norint mesti pirštinę A. Burnhamui.
Kandidatų teikimo terminas baigiasi liepos 16 d. Jei konkurentų neatsiras, A. Burnhamas bus paskelbtas Leiboristų partijos lyderiu – tad ir būsimu premjeru – jau kitą dieną vyksiančioje specialioje konferencijoje.
Tuomet, po susitikimo su karaliumi Karoliu III, jis jau liepos 20 d. Dauning Stryte pakeistų K. Starmerį ir taptų septintuoju Didžiosios Britanijos premjeru per pastarąjį dešimtmetį.
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„Jokio kito kandidato nėra“, – po A. Burnhamo kandidatūros iškėlimo naujienų agentūrai AFP sakė vienas Leiboristų partijos parlamentarų, pageidavęs likti anonimu.
„Šiaurės karaliaus“ pažadai
Savo įraše platformoje „Facebook“ A. Burnhamas teigė esąs labai dėkingas už visos partijos Darbo partijos parlamento narių, kurie juo patikėjo, palaikymą.
„Saugiklis, kurį siūlau, yra šis: valdžios perkėlimas iš Vestminsterio, ekonomikos pertvarkymas paprastų žmonių labui ir geras ekonomikos augimas kiekvieno pašto kodo zonoje“, – rašė jis.
„Šiaurės karaliaus“ pravardę dėl trijų iš eilės laimėtų Didžiojo Mančesterio mero rinkimų gavęs A. Burnhamas žadėjo „įgyvendinti didžiausią valdžios pusiausvyros atkūrimą, kokį mūsų šalis kada nors matė“.
Jo skambiausias pasiūlymas – įsteigti „Nr. 10 Šiaurėje“, kuris koordinuotų valdžios decentralizaciją. Tai žodžių žaismas, susijęs su Jungtinės Karalystės ministro pirmininko rezidencijos numeriu Dauning Stryte.
Jis taip pat žada laikytis fiskalinės drausmės ir sumažinti sparčiai augančias šalies socialines išlaidas, o finansų rinkas jau bandė nuraminti įsipareigodamas laikytis dabartinių vyriausybės skolinimosi lubų.
Laukia tie patys iššūkiai
Tačiau jam teks susidurti su tomis pačiomis problemomis, kurios beveik dvejus premjeravimo metus kamavo K. Starmerį ir privertė jį atsistatydinti praėjusį mėnesį: visų pirma, vangiu ekonomikos augimu, išaugusiomis pragyvenimo išlaidomis ir neprognozuojamu JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
A. Burnhamas taip pat užsiminė, kad Izraelio klausimu gali pasirinkti kitokį kelią nei K. Starmeris, nors Izraelis sulaukė tvirto Leiboristų partijos vyriausybės palaikymo net ir vis aštrėjant tarptautinei kritikai ir pasipiktinimui dėl Benjamino Netanyahu vyriausybės karo Gazos Ruože metodų.
Jau kelis mėnesius su spaudimu dėl politinių sprendimų keitimo ir abejonėmis jo sprendimų pagrįstumu susiduriantis K. Starmeris birželio 22 d. paskelbė atsistatydinantis, nes prarado Leiboristų partijos parlamentarų paramą.
Šis K. Starmerio pareiškimas nuskambėjo po A. Burnhamo laimėtų pirmalaikių rinkimų, atvėrusių jam kelią grįžti į parlamentą ir pradėti daugelio lauktą kovą dėl partijos lyderio posto.
Tą pačią dieną, kai K. Starmeris paskelbė apie savo atsistatydinimą, A. Burnhamas buvo prisaikdintas parlamente ir vėl tapo įstatymų leidėju. Birtų parlamento nariu jis buvo ir 2001–2017 m.
Tikisi gaivaus oro gūsio
Apklausos rodo, kad A. Burnhamas, kurio pažiūros yra arčiau politinės kairės nei atkaklaus centristo K. Starmerio ir už kurį jis laikomas gerokai charizmatiškesniu, šiuo metu yra populiariausias Leiboristų partijos politikas.
Daugelis parlamentarų jo asmenyje įžvelgia geriausią partijos galimybę atsikovoti rinkėjų palaikymą iš Nigelio Farage’o vadovaujamos ir prieš imigrantus nukreipta populistine retorika pasižyminčios radikalios dešinės partijos „Reform UK“ iki kitų visuotinių rinkimų.
Nacionalinėse nuomonės apklausose „Reform UK“ jau ilgiau nei metus lenkia Leiboristų partiją, nors pastarosiomis savaitėmis, žiniasklaidai ir parlamentui pradėjus kelti klausimus dėl N. Farage’o nedeklaruotos finansinės paramos, šis atotrūkis sumažėjo.
Vienas anonimu likti pageidavęs Leiboristų partijos parlamentaras teigė, kad partija prisiėmė teisingą riziką pasirinkdama A. Burnhamą, kuris, pasak jo, „negali būti blogesnis už Starmerį“.
„Tikiuosi, kad jis bus tarsi gaivaus oro gūsis“, – naujienų agentūrai AFP sakė įstatymų leidėjas.
Kiti visuotiniai rinkimai Didžiojoje Britanijoje numatyti 2029-aisiais.