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D. Trumpas plečia savo prekių ženklą: Floridoje jo vardu pervadintas oro uostas

2026 m. liepos 10 d. 09:19
Ketvirtadienį vienas Floridos oro uostas buvo pervadintas Donaldo Trumpo garbei, JAV prezidentui ir jo rėmėjams siekiant jo vardą ir atvaizdą išplatinti visur, kur įmanoma – pradedant nacionaliniais paminklais ir baigiant banknotais.
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„Netrukus jis taps vienu iš didžiausių ir įspūdingiausių oro uostų visame pasaulyje!“ – reaguodamas į šį įvykį ketvirtadienį vakare savo platformoje „Truth Social“ paskelbė D. Trumpas.
Respublikonų lyderio sūnus Ericas šią progą paminėjo privačiu šeimos lėktuvu „Boeing 757“, pramintu „Trump Force One“, nusileisdamas oro uoste, kuris beveik pusę šimtmečio vadinosi Palm Byčo tarptautiniu oro uostu.
„Kokia graži diena“, – televizijos kanalui „Fox News“ šypsodamasis sakė Ericas Trumpas naujai išteptame Donaldo J. Trumpo tarptautiniame oro uoste, esančiame visai netoli jo šeimos golfo kurorto ir rezidencijos „Mar-a-Lago“.

D. Trumpas nesikuklina: vienas oro uostas nuo šiol pervardintas jo garbei

Įstatymą dėl oro uosto pavadinimo pakeitimo pasirašė Floridos gubernatorius respublikonas Ronas DeSantis.
„Nemanau, kad yra kas nors, kas labiau asocijuotųsi su Palm Byču, o galbūt ir su visa Florida, nei Donaldas Trumpas“, – pareiškė Ericas Trumpas.
Jis atkreipė dėmesį, kad pagrindinis kelias, vedantis iš oro uosto, jau dabar vadinasi Prezidento Donaldo J. Trumpo bulvaru.
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O dabar kiekvienas, skrendantis į Palm Byčą, turės bilietą, kuriame „amžinai matysite užrašą „DJT“.
Ketvirtadienį oro uoste buvusių keliautojų nuomonės dėl naujojo pavadinimo išsiskyrė.
Verslo aviacijos pilotas Chrisas Bailey‘is palankiai įvertino šį sprendimą ir naujienų agentūrai AFP sakė, kad D. Trumpas „tikrai nuveikė pakankamai, kad jo vardu būtų pavadintas oro uostas“.
Tačiau kiti buvo nusiteikę mažiau pozityviai.
„Palm Byčas yra geresnis prekės ženklas. Donaldą Trumpą nelabai kas mėgsta, – kalbėjo gydytojas Johnas Manovas. – Tai – prasto skonio ženklas.“
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Florida
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